تأثیر الگوی خواب بر سلامتی نوجوانان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش میدهند، نوجوانانی که تا دیروقت بیدار میمانند و صبحها میخوابند، بیشتر احتمال دارد که بیشتر غذا بخورند و فعالیت بدنی کمتری داشته باشند.
«خولیو فرناندز-مندوزا»، محقق ارشد و استاد روانپزشکی و سلامت رفتاری در کالج پزشکی پنسیلوانیا، در یک بیانیه خبری گفت: «زمان خواب- زمانی که نوجوانان به رختخواب میروند و از خواب بیدار میشوند- بیشترین تأثیر را بر رفتار کمتحرک و خوردن در نوجوانان دارد.»
وی گفت: «این موضوعی است که والدین باید در سالهای حساس رشد نوجوانی به آن توجه کنند و از آن محافظت کنند.»
محققان در یادداشتهای پیشزمینه گفتند که ساعت درونی بدن نه تنها زمان خواب و بیداری فرد را تنظیم میکند، بلکه فرایندهای دیگری مانند متابولیسم و حرکت را نیز تنظیم میکند.
به همین دلیل، محققان می گویند که دیر خوابیدن میتواند بر احساس گرسنگی، هوسهای غذایی و تمایل فرد به حرکت یا استراحت تأثیر بگذارد.
فرناندز-مندوزا افزود: «ما تمایل داریم خواب، رژیم غذایی و فعالیت بدنی را به عنوان سه چیز مجزا از هم در نظر بگیریم، اما نمیتوانیم آنها را از یکدیگر جدا کنیم.»
به گفته محققان، اکثر نوجوانان 8 تا 10 ساعت خواب توصیه شده توسط متخصصان را دریافت نمیکنند. این موضوع تا حدودی به این دلیل است که ساعت درونی آنها با ساعات مدرسه در تضاد است.
کودکان به طور طبیعی با ورود به دوران نوجوانی، شب دیرتر میخوابند و صبح دیرتر از خواب بیدار میشوند، اما مدارس از آنها میخواهند که زودتر از آنچه ساعت بدنشان ترجیح میدهد، بیدار شوند.
برای این مطالعه، محققان سلامت 373 کودک شرکت کننده در یک مطالعه سلامت طولانی مدت را پیگیری کردند.
تیم تحقیق جنبههای مختلفی از خواب نوجوانان را بررسی کردند- زمان خواب، زمان بیداری، کل زمان خواب، نقطه میانی خواب، راندمان خواب و زمان حضور در رختخواب. آنها همچنین میزان مصرف غذا و میان وعده و همچنین فعالیت بدنی را پیگیری کردند.
نتایج نشان داد نوجوانانی که شب زندهدار بودند- بعد از نیمه شب به رختخواب میرفتند و بعد از ساعت 8 صبح بیدار میشدند- به طور مداوم کالری بیشتری مصرف میکردند، کربوهیدرات بیشتری میخوردند و فعالیت بدنی کمتری داشتند.
این نوجوانان بیشتر میان وعده میخوردند و تمایل داشتند صبحانه را حذف کنند، زیرا دیر از خواب بیدار میشدند. در عوض، آنها ناهار، شام و یک میان وعده آخر شب میخوردند که اغلب از یک صبحانه معمولی سالمتر نبود.
محققان دریافتند که این تأثیر زمانی که مدرسه در حال برگزاری بود، دو برابر بیشتر بود، احتمالاً به دلیل تضاد بین ساعت بدن آنها و برنامههای مدرسه.
از سوی دیگر، محققان پی بردند که این رابطه بین خواب و رفتارهای ناسالم زمانی که مدرسه تعطیل بود، ضعیفتر میشد، شاید به این دلیل که نوجوانان در برنامههای خود انعطافپذیری بیشتری داشتند.
فرناندز-مندوزا گفت: «وقتی زمان غذا خوردن و میان وعده نوجوانان با ساعت بیولوژیکی طبیعی آنها هماهنگ نباشد، خواب آنها بیشتر مختل میشود.»
محققان گفتند که والدین ممکن است با تشویق نوجوانان خود به زودتر خوابیدن به آنها کمک کنند. یک روال خواب ثابت ابزاری قدرتمند برای حفظ سلامتی است.
