۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷

۴۰ قبضه کلت جنگی در مرزهای آذربایجان غربی کشف شد

۴۰ قبضه کلت جنگی در مرزهای آذربایجان غربی کشف شد

ارومیه- فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی از کشف ۴۰ قبضه کلت کمری جنگی و ۲ قبضه سلاح شکاری در عملیات اطلاعاتی مرزبانان هنگ مرزی خوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد احمدی در این زمینه اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و رصد محورهای مواصلاتی، مرزبانان در حین تحویل محموله به خودروی دیگر با هماهنگی قضایی آنها را متوقف و هردو نفر دستگیر و خودروها نیز توقیف شد.

وی در تکمیل خبر افزود: در بازرسی از خودروها، ۴۰ قبضه کلت کمری جنگی به همراه ۲ قبضه سلاح شکاری بادی کشف و ضبط شد.

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی با تاکید بر ادامه برخورد با قاچاق سلاح اظهار داشت: مرزهای استان برای قاچاقچیان ناامن بوده و این روند با قدرت ادامه خواهد داشت.

۲۶ قبضه کلت جنگی نیز هفته گذشته توسط مرزبانان هنگ مرزی سردشت کشف و ضبط شده بود.

    IR ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      خدالعنتشون کنه مزدوران وغیره رو هم دستگیرکنند

