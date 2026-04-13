دستگیری عامل حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز در شرق تهران + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت فاتب با رصد اخبار و اطلاعات و دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری غیرقانونی سلاح و مهمات جنگی در شرق پایتخت، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

بررسی‌های فنی و تخصصی پلیس نشان داد متهم در روزهای اخیر با کانال‌های غیرقانونی فروش سلاح در فضای مجازی ارتباط برقرار کرده است.

با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات اطلاعاتی ، مأموران موفق شدند مخفیگاه این شخص را در محدوده تهرانپارس شناسایی کنند.

سرانجام روز جاری (دوشنبه مورخه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ ) و در یک عملیات ضربتی ، متهم دستگیر و در بازرسی از محل، مقادیر قابل توجهی سلاح گرم، نارنجک ، مهمات جنگی و … کشف شد.

مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اشاره کرد: : این اقدام پلیس نشان‌دهنده هوشیاری و توانمندی نیروهای انتظامی در مقابله با تهدیدهای مسلحانه و اقدامات غیرقانونی است و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی شبکه‌های مرتبط و ابعاد کامل پرونده ادامه دارد و با عاملان ضد امنیت ملی و شبکه‌های توزیع غیرقانونی سلاح به طور جدی برخورد خواهد شد ؛ همچنین کماکان از شهروندان درخواست کرده است هرگونه اطلاع از فعالیت‌های مشکوک را سریعاً به مرکز فوریت‌های ۱۱۰ گزارش دهند تا امنیت و آرامش شهروندان بیش از پیش تأمین شود.