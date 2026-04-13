  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

دستگیری عامل تیراندازی در زابل

زابل - جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: عامل تیراندازی و مجروحیت یک شهروند در زابل دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی با سلاح شکاری به سمت شهروندی زابلی که منجر به مجروحیت وی شده بود، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: ماموران پلیس زابل با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی عامل اصلی تیراندازی را شناسایی، وی را طی یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر که متهم در تحقیقات تکمیلی به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود را از این کار اختلافات شخصی عنوان کرد.

وی تصریح کرد: تحقیقات جهت کشف اسلحه مورد استفاده در این اقدام کماکان ادامه دارد.

کد مطلب 6799820

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها