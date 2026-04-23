۲۸ قبضه سلاح کلت جنگی در ارتفاعات صعب العبور ارومیه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد احمدی در این زمینه اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات و تشدید اقدامات کنترلی در نوار مرزی، مرزبانان مستقر در ارتفاعات صعب العبور مرزی ارومیه با کار اطلاعاتی دقیق متوجه تحرک قاچاقچیان سلاح به قصد ورود در نوار مرزی شده و جهت دستگیری آنان اقدام و آنان را از دستیابی به اهداف شوم خود ناکام گذاشتند.

وی افزود: مرزبانان با همکاری پاوا انتظامی با اجرای کمین هدفمند در منطقه و درشرایط خاص آب و هوایی، در درگیری با قاچاقچیان توانستند ۲۸ قبضه سلاح جنگی از نوع کلت کمری، ۵۵ تیغه خشاب به همراه ۹۷۸ تیر جنگی مربوطه کشف کنند.

سردار احمدی با بیان اینکه قاچاقچیان در این عملیات با شکست مواجهه و به سمت خاک کشور مقابل متواری شدند، اظهار کرد: شناسایی و دستگیری متهمان و عاملین اصلی این پرونده در دستور کار اطلاعاتی مرزبانان قرار دارد.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی‌ گفت: مرزهای استان آذربایجان غربی برای قاچاقچیان سلاح و عوامل هنجارشکن و سرسپرده دشمنان ایران اسلامی ناامن است.