کشف سلاح غیرمجاز در عملیات مرزبانان جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام مناجاتی، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های اطلاعاتی و اعلام منابع خبری مبنی بر اختفای سلاح و مهمات غیرمجاز در اطراف شهرستان جاسک، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مرزبانان پایگاه دریابانی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مرزبانان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مقام قضایی، با تجهیزات کامل به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی و بررسی‌های انجام شده موفق به کشف یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه یک تیغه خشاب خالی مربوط به آن شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرجاسک با تأکید بر تداوم اقدامات مقابله‌ای مرزبانان با حمل و نگهداری سلاح‌های غیرمجاز، تصریح کرد: شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان مرتبط با این پرونده در دستور کار اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان قرار دارد.

سرهنگ مناجاتی، خاطرنشان کرد: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و حضور مستمر در مناطق مرزی، با هرگونه اقدام غیرقانونی و تهدیدکننده امنیت عمومی قاطعانه برخورد خواهند کرد.