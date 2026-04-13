۱۶۳ هزار واحد مسکن روستایی در مازندران ساخته شد

علی‌اصغر احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر در حاشیه افتتاح ۱۶۳ هزار و ۱۶۳مین واحد مسکن روستایی استان در روستای کلاصفا اظهار داشت: هیچ محدودیتی برای ثبت‌نام متقاضیان نوسازی مسکن روستایی در مازندران وجود ندارد و روستاییان می‌توانند با مراجعه به ادارات بنیاد مسکن در شهرستان‌ها درخواست خود را ارائه کنند.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ هزار سهمیه ساخت مسکن روستایی به مازندران اختصاص یافته بود، افزود: تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی مربوط به این سهمیه نیز به متقاضیان پرداخت شد. تاکنون ۴۴۴ هزار و ۱۲۱ واحد مسکونی روستایی در استان احداث یا نوسازی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران با بیان اینکه بخشی از نوسازی‌ها بدون استفاده از تسهیلات دولتی و با هزینه شخصی مالکان انجام شده است، ادامه داد: تاکنون حدود ۵۸ درصد واحدهای روستایی مقاوم‌سازی شده و همچنان ۴۲ درصد منازل نیازمند نوسازی هستند.

وی بر ضرورت مشارکت مالکان در اجرای طرح‌های مقاوم‌سازی تأکید کرد

احمدی با اشاره به تکمیل و بهره‌برداری طرح هادی در حدود ۶۵۰ روستای مازندران در سال گذشته، گفت: اجرای این طرح‌ها سه همت هزینه داشته که نیمی از آن توسط دولت تأمین شده است.

وی افزود: برای سال ۱۴۰۵ اجرای طرح هادی در ۸۵۰ روستای دیگر پیش‌بینی شده و دولت یک‌ونیم تا دو همت اعتبار برای این بخش در نظر گرفته است. اجرای این طرح‌ها با مشارکت مردمی نیز دنبال خواهد شد.

تهیه طرح هادی در ۱۵۰۰ روستای استان

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران اظهار کرد: از میان ۲۵۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان، تاکنون طرح هادی برای هزار و ۵۰۰ روستا تهیه و اجرا شده است.

به گفته وی، در برخی روستاها طرح هادی در چند مرحله و شامل بهسازی معابر، تعریض مسیرها و ساماندهی بافت اجرا شده است.

احمدی تصریح کرد: دولت و بنیاد مسکن در سال‌های اخیر اجرای طرح‌های هادی و نوسازی مسکن روستایی را در اولویت قرار داده و این روند با جدیت دنبال می‌شود.

رضا حاجی‌پور در حاشیه مراسم افتتاح ۱۶۳ هزار و ۱۶۳مین واحد مسکن روستایی استان در روستای کلاصفا اظهار داشت: تسهیلات جدید همانند سنوات گذشته با دوره بازپرداخت ۲۰ ساله و کارمزد ۵ درصد به متقاضیان پرداخت می‌شود.

وی یادآور شد: سال گذشته مبلغ تسهیلات نوسازی مسکن روستایی ۴۰۰ میلیون تومان بود که با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، امسال رشد یافته و به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است.

این نماینده مجلس با اشاره به نقش کمیسیون تلفیق در حمایت از بخش مسکن روستایی، گفت: نگاه ویژه نمایندگان در جریان بررسی بودجه موجب شد اعتبارات مطلوبی برای اجرای طرح‌های روستایی از جمله طرح هادی اختصاص یابد.

حاجی‌پور افزایش چندبرابری تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن روستایی در سال‌های اخیر را نشانه عزم جدی دولت و مجلس در بهبود کیفیت ساخت‌وسازها در روستاها عنوان کرد و افزود: انتظار می‌رود خانوارهای روستایی با بهره‌گیری از این فرصت، در مسیر مقاوم‌سازی و نوسازی واحدهای خود مشارکت بیشتری داشته باشند.