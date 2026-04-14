۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰

خسروی: ۶۲ درصد واحدهای مسکن روستایی گلستان مقاوم‌سازی شد

گرگان-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان با اشاره به اقدامات گسترده در حوزه بهسازی مسکن روستایی گفت: از مجموع ۲۲۸ هزار واحد مسکونی روستایی در استان، تاکنون ۶۲ درصد مقاوم‌سازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، داود خسروی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران همزمان با سالروز تأسیس بنیاد مسکن و آغاز دهه حساب ۱۰۰ امام، از اقدامات گسترده این نهاد در حوزه تأمین و مقاوم‌سازی مسکن روستایی خبر داد.

وی با بیان اینکه بنیاد مسکن با هدف تأمین مسکن اقشار محروم و کم‌درآمد فعالیت می‌کند، اظهار کرد: استان گلستان به‌دلیل شرایط جغرافیایی، جزو استان‌های حادثه‌خیز کشور به‌ویژه در حوزه سیلاب است و هر ساله خساراتی به واحدهای مسکونی وارد می‌شود؛ از این‌رو مقاوم‌سازی مسکن روستایی در این استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

خسروی افزود: در حال حاضر ۲۲۸ هزار واحد مسکن روستایی در گلستان وجود دارد که با همکاری مردم، مسئولان و فعالان حوزه ساخت‌وساز، ۶۲ درصد این واحدها مقاوم‌سازی شده‌اند؛ این در حالی است که میانگین مقاوم‌سازی در کشور ۵۹ درصد بوده و گلستان در این شاخص عملکردی فراتر از میانگین دارد.

وی راه‌اندازی نظام فنی روستایی را از مهم‌ترین عوامل تحقق این موفقیت دانست و گفت: این نظام از اوایل دهه ۸۰ با محوریت بنیاد مسکن شکل گرفت و با بهره‌گیری از مهندسان معمار و عمران، نظارت بر ساخت‌وسازهای روستایی و ترویج فرهنگ ایمن‌سازی واحدهای مسکونی را دنبال کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان همچنین به حمایت‌های دولت و مجلس در این حوزه اشاره کرد و گفت: ارائه تسهیلات مناسب به متقاضیان نقش مهمی در تسریع روند مقاوم‌سازی داشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای هر واحد مسکونی روستایی و همچنین شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، تسهیلات قرض‌الحسنه ۵۰۰ میلیون تومانی با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله پرداخت می‌شود که بدون نیاز به سپرده‌گذاری در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

خسروی با اشاره به گستره خدمات بنیاد مسکن در استان گفت: این تسهیلات در سطح ۹۳۶ روستا و همچنین ۳۷ شهر استان که جمعیتی کمتر از ۲۵ هزار نفر دارند، پرداخت می‌شود و زمینه ساخت و نوسازی واحدهای ایمن و استاندارد را فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: روند مقاوم‌سازی مسکن روستایی در گلستان با جدیت ادامه دارد و تلاش می‌شود با افزایش پوشش تسهیلات و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، ایمنی سکونتگاه‌های روستایی بیش از پیش ارتقا یابد.

