به گزارش خبرنگار مهر، داود خسروی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران همزمان با سالروز تأسیس بنیاد مسکن و آغاز دهه حساب ۱۰۰ امام، از اقدامات گسترده این نهاد در حوزه تأمین و مقاوم‌سازی مسکن روستایی خبر داد.

وی با بیان اینکه بنیاد مسکن با هدف تأمین مسکن اقشار محروم و کم‌درآمد فعالیت می‌کند، اظهار کرد: استان گلستان به‌دلیل شرایط جغرافیایی، جزو استان‌های حادثه‌خیز کشور به‌ویژه در حوزه سیلاب است و هر ساله خساراتی به واحدهای مسکونی وارد می‌شود؛ از این‌رو مقاوم‌سازی مسکن روستایی در این استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

خسروی افزود: در حال حاضر ۲۲۸ هزار واحد مسکن روستایی در گلستان وجود دارد که با همکاری مردم، مسئولان و فعالان حوزه ساخت‌وساز، ۶۲ درصد این واحدها مقاوم‌سازی شده‌اند؛ این در حالی است که میانگین مقاوم‌سازی در کشور ۵۹ درصد بوده و گلستان در این شاخص عملکردی فراتر از میانگین دارد.

وی راه‌اندازی نظام فنی روستایی را از مهم‌ترین عوامل تحقق این موفقیت دانست و گفت: این نظام از اوایل دهه ۸۰ با محوریت بنیاد مسکن شکل گرفت و با بهره‌گیری از مهندسان معمار و عمران، نظارت بر ساخت‌وسازهای روستایی و ترویج فرهنگ ایمن‌سازی واحدهای مسکونی را دنبال کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان همچنین به حمایت‌های دولت و مجلس در این حوزه اشاره کرد و گفت: ارائه تسهیلات مناسب به متقاضیان نقش مهمی در تسریع روند مقاوم‌سازی داشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای هر واحد مسکونی روستایی و همچنین شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، تسهیلات قرض‌الحسنه ۵۰۰ میلیون تومانی با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله پرداخت می‌شود که بدون نیاز به سپرده‌گذاری در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

خسروی با اشاره به گستره خدمات بنیاد مسکن در استان گفت: این تسهیلات در سطح ۹۳۶ روستا و همچنین ۳۷ شهر استان که جمعیتی کمتر از ۲۵ هزار نفر دارند، پرداخت می‌شود و زمینه ساخت و نوسازی واحدهای ایمن و استاندارد را فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: روند مقاوم‌سازی مسکن روستایی در گلستان با جدیت ادامه دارد و تلاش می‌شود با افزایش پوشش تسهیلات و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، ایمنی سکونتگاه‌های روستایی بیش از پیش ارتقا یابد.