امام‌ جمعه دشتی: ملت ایران مسیر رهبر شهید را ادامه داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهددوست دوشنبه شب در نشست شورای اداری این شهرستان با تسلیت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بهویژه شهدای جنگ رمضان اظهار کرد: جامعه ایران با شهادت رهبر فقید خود، یکی از شخصیتهای کمنظیر جهان اسلام را از دست داد و جبران این ضایعه آسان نیست.
وی افزود: خورشید وجود ایشان به ظاهر غروب کرد و ملت ایران بیش از ۴۰ روز در اندوه این حادثه داغدار بود اما مردم با حضور گسترده خود در میدانها و خیابانها بر پایبندی به راه و مکتب ایشان تأکید کردند.
امامجمعه دشتی با بیان اینکه دشمنان تصور میکردند با این اقدام اراده ملت تضعیف میشود، ادامه داد: در حالیکه تعدادی از فرماندهان نظامی نیز به شهادت رسیدند، مردم با حضور و حماسهآفرینی خود اجازه ندادند دشمن به اهداف خود دست یابد.
زاهددوست گفت: مردم حتی در شرایط بمباران نیز خیابانها را ترک نکردند و با ایستادگی خود از انقلاب صیانت کردند و امروز افتخار میکنیم که به برکت ایثار شهدا مسیر کشور با قدرت ادامه دارد.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای وارد کردن آسیبهای جدی به کشور بیان کرد: آنان قصد داشتند روند پیشرفت ایران را مختل کنند اما هیچیک از اهدافشان محقق نشد و با دست خالی صحنه را ترک کردند.
امامجمعه دشتی افزود: در عرصه مذاکرات نیز تیم دیپلماسی کشور با صلابت از حقوق ملت دفاع کرد و با وجود عهدشکنی طرف مقابل، از مواضع اصولی خود عقبنشینی نکرد.
وی اظهار داشت: براساس وعدههای الهی، پیروزی متعلق به ملت ایران است و انسجام، همصدایی و وحدت ملی باید همچنان حفظ شود.
زاهددوست با اشاره به نقش رهبری جدید گفت: دشمن تصور میکرد با شهادت رهبر قبلی مسیر انقلاب متوقف میشود اما نقشآفرینی رهبر جدید در عرصههای مختلف از جمله مسائل دفاعی و دیپلماسی نشاندهنده استحکام این مسیر است.
امامجمعه دشتی همچنین از اقدامات دولت، استاندار بوشهر و فرماندار دشتی در مدیریت شرایط اخیر کشور قدردانی کرد و گفت: این همراهی و تلاشها قابل تقدیر است و اجازه ندادند در این شرایط جنگی کشور با هیچ کمبودی مواجه شود
