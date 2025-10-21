به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از دانشآموزان مدرسه سوره سه شنبه شب با حجتالاسلام زاهددوست امام جمعه دشتی دیدار کردند.
در این دیدار، دانشآموزان ضمن گفتوگو با امام جمعه شهرستان، نامهها و دلنوشتههای خود خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی را به حجتالاسلام زاهددوست، تقدیم کردند تا به محضر مقام معظم رهبری ارسال شود.
حجتالاسلام زاهددوست در این دیدار با قدردانی از روحیه انقلابی و بصیرت دانشآموزان اظهار کرد: شما آیندهسازان ایران اسلامی هستید و باید با ایمان، علم و اخلاق، کشور را برای ظهور تمدن نوین اسلامی آماده کنید.
امام جمعه دشتی افزود: نوجوان مؤمن و آگاه، بزرگترین سرمایه برای انقلاب است و باید در مسیر رشد فکری و معنوی خود ثابتقدم بماند.
نظر شما