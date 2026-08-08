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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۷

امام جمعه دشتی: روند پیشرفت ایران اسلامی حتی یک دقیقه متوقف نخواهد شد

امام جمعه دشتی: روند پیشرفت ایران اسلامی حتی یک دقیقه متوقف نخواهد شد

بوشهر-امام جمعه دشتی گفت:جوانان ایرانی غیرتمند، و خلاق هستند و با به‌کارگیری استعداد و توانمندی‌های خود ثابت کرده‌اندکه حتی در سخت‌ترین شرایط نیز برای پیشرفت ایران اسلامی از حرکت نمی ایستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست صبح شنبه در جریان بازدید «وفاق» از نیروگاه خورشیدی شهرستان دشتی اظهار کرد: پروژه‌های کلان و ارزشمندی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در شهرستان دشتی در حال اجراست که عملیات اجرایی بسیاری از آنها طی ۱۰ تا ۱۵ ماه اخیر آغاز شده و اکنون شاهد پیشرفت قابل توجه آنها هستیم.

وی افزود: این پیشرفت‌ها نشان می‌دهد جوانان و دانشمندان ایرانی با تکیه بر خلاقیت، ابتکار و استعدادهای خود، حتی در بدترین شرایط نیز پای کار پیشرفت و آبادانی کشور هستند.

امام جمعه دشتی با بیان اینکه دشمنان به دنبال متوقف کردن چرخه تولید و سازندگی در کشور هستند، تصریح کرد: جوانان ایرانی با تلاش و روحیه جهادی خود نشان داده‌اند که تهدیدها و فشارها نمی‌تواند مسیر پیشرفت کشور را متوقف کند.

زاهددوست ادامه داد: با شتابی که امروز در اجرای این پروژه‌ها مشاهده می‌شود و با استعداد و توانمندی که در جوانان کشور سراغ داریم، روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای و مسیر پیشرفت ایران اسلامی حتی یک دقیقه نیز متوقف نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر کمک به تأمین انرژی پایدار، جلوه‌ای از توانمندی داخلی و ظرفیت جوانان و متخصصان ایرانی برای ساختن آینده‌ای روشن برای کشور است.

کد مطلب 6910809

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