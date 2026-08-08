امام جمعه دشتی: روند پیشرفت ایران اسلامی حتی یک دقیقه متوقف نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست صبح شنبه در جریان بازدید «وفاق» از نیروگاه خورشیدی شهرستان دشتی اظهار کرد: پروژه‌های کلان و ارزشمندی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در شهرستان دشتی در حال اجراست که عملیات اجرایی بسیاری از آنها طی ۱۰ تا ۱۵ ماه اخیر آغاز شده و اکنون شاهد پیشرفت قابل توجه آنها هستیم.

وی افزود: این پیشرفت‌ها نشان می‌دهد جوانان و دانشمندان ایرانی با تکیه بر خلاقیت، ابتکار و استعدادهای خود، حتی در بدترین شرایط نیز پای کار پیشرفت و آبادانی کشور هستند.

امام جمعه دشتی با بیان اینکه دشمنان به دنبال متوقف کردن چرخه تولید و سازندگی در کشور هستند، تصریح کرد: جوانان ایرانی با تلاش و روحیه جهادی خود نشان داده‌اند که تهدیدها و فشارها نمی‌تواند مسیر پیشرفت کشور را متوقف کند.

زاهددوست ادامه داد: با شتابی که امروز در اجرای این پروژه‌ها مشاهده می‌شود و با استعداد و توانمندی که در جوانان کشور سراغ داریم، روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای و مسیر پیشرفت ایران اسلامی حتی یک دقیقه نیز متوقف نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر کمک به تأمین انرژی پایدار، جلوه‌ای از توانمندی داخلی و ظرفیت جوانان و متخصصان ایرانی برای ساختن آینده‌ای روشن برای کشور است.