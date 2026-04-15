روایت پیشرفت را به ابزار مقابله با جنگ تبدیل کردیم

مهدی مرادی، سردبیر «نبض پیشرفت» و دبیر بخش کتاب جایزه ملی روایت پیشرفت در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای مجموعهای گسترده از فعالیتهای رسانهای، تبیینی و تولیدی در پی تحولات اخیر خبر داد و اظهار داشت: همزمان با ایام حساس جنگ رمضان و در پی شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب، مجموعهای گسترده از فعالیتهای رسانهای، تبیینی و تولیدی با هدف پاسداشت یاد «رهبر شهید» و نمایش تابآوری زیرساختهای علمی و صنعتی کشور به انجام رسید. بهگونهای که این اقدامات از انتشار یادداشتهای تخصصی تا تدوین کتب و تولید مجموعههای تصویری همچون «قاب اقتدار» را در بر گرفته است.
وی افزود: در روزهایی که دشمن غدّار و سفاک با هدف ایجاد ناامیدی، پیشرفتهای زیربنایی و مراکز علمی و نخبگانی کشور را هدف قرار داد، رسانه «نبض پیشرفت» تلاش کرد با درک اهمیت روایتگری صحیح، به خط مقدم جهاد تبیین وارد شود و با تمرکز بر پیوند میان «اقتدار ملی» و «روایت پیشرفت»، علاوه بر بازخوانی میراث فکری رهبر شهید، نقشهراهی برای مقابله مردمی با جنگ شناختی ترسیم کند.
سردبیر «نبض پیشرفت» با اشاره به نخستین محور اقدامات این رسانه تصریح کرد: در پی این ضایعه، در گام نخست ارتباط گستردهای با نخبگان و برگزیدگان دومین جایزه ملی روایت پیشرفت برقرار شد و مجموعهای از مصاحبهها و یادداشتهای متنی با محور تبیین ابعاد شخصیتی رهبر شهید و ضرورت تداوم مسیر ایشان تهیه و منتشر شد که در انسجامبخشی به جبهه فرهنگی انقلاب نقش قابل توجهی ایفا کرد.
تاکید رهبر شهید بر روایت پیشرفت
وی ادامه داد: این در حالی است که دومین دوره این جایزه مورد توجه ویژه رهبر شهید قرار گرفته بود و ایشان در آخرین دستنوشته خود خطاب به راویان پیشرفت تأکید کرده بودند: «به راویان پیشرفت افتخار میکنم و آنها را دعا میکنم؛ اینها خود جزو عناصر پیشرفتاند. کاری کنید که این روایت به گوش و دل جوانان برسد و امید در دلها شکوفا شود.»
مرادی در ادامه با اشاره به تحولات میدانی جنگ رمضان گفت: با آغاز حملات به زیرساختها و مراکز علمی کشور از جمله دانشگاههای علم و صنعت، شهید بهشتی، صنعتی شریف وپل راهبردی بی-۱ کرج و همچنین برخی نقاط راهبردی، رویکرد «نبض پیشرفت» به سمت تبیین اهداف راهبردی دشمن تغییر یافت و در یادداشتهای کارشناسی تلاش شد این موضوع برای مخاطب روشن شود که هدف این حملات صرفاً نقاط جغرافیایی نیست، بلکه اراده پیشرفت و توان علمی کشور مورد هدف قرار گرفته است.
جنگ رمضانی که ثبت شد
وی افزود: مجموعه این یادداشتها در حال حاضر در دست تدوین است و پیشبینی میشود بهزودی در قالب یک کتاب مرجع منتشر شود تا امکان بهرهبرداری تحلیلی و پژوهشی از آن فراهم شود.
دبیر بخش کتاب جایزه ملی روایت پیشرفت با اشاره به دیگر اقدامات این مجموعه اظهار داشت: در حوزه تولید آثار مکتوب، دبیرخانه جایزه ملی روایت پیشرفت با عوامل تولید کتاب «با وطن...» همکاری نزدیکی داشت. این اثر که در روزهای پایانی اسفندماه منتشر شد، دربرگیرنده یادداشتهای ۶۲ نویسنده است و تلاش دارد روایتی ادبی از وقایع جنگ رمضان و ابعاد ایستادگی ملی ارائه دهد.
وی در ادامه به تولیدات تصویری اشاره کرد و گفت: در بخش چندرسانهای نیز پروژه «قاب اقتدار» با هدف ثبت و انتشار دیدگاههای نخبگان، فعالان و برگزیدگان جایزه ملی روایت پیشرفت کلید خورده است. این مجموعه با تمرکز بر تحلیل ابعاد اقتدار ملی، بر ضرورت تداوم روایت پیشرفت در شرایط بحرانی تأکید دارد.
چراغ راهی که روشن میماند
مرادی همچنین از راهاندازی یک بخش محتوایی مستمر خبر داد و افزود: از آغاز نبرد تا به امروز، استخراج و بازنشر بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیوند «جنگ و پیشرفت» در قالب ستون ثابت «پیام امام شهید» در دستور کار قرار گرفته است. بخشی که تلاش میکند با نگاهی تاریخی، این رهنمودها را با مسائل روز تطبیق داده و بهعنوان چراغ راه در شرایط پیچیده فعلی عمل کند.
وی در بخش پایانی این گفتوگو به تحلیل آثار حوزه جنگ و پیشرفت اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از اقدامات مهم، بازخوانی و تحلیل محتوای کتابهای شاخص در این حوزه بود. در این مسیر، آثاری که در دومین جایزه ملی روایت پیشرفت مورد توجه قرار گرفته بودند، با نگاه به شرایط روز مجدداً بررسی شدند. از جمله کتاب «مرد ابدی» اثر معصومه سپهری و کتاب «قاف اقیانوس» اثر محمدرضا شرفی خبوشان و دیگر آثار مرتبط.
مرادی در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف تبدیل «تهدید جنگ» به «فرصت روایت» طراحی شده و تلاش دارد با تقویت روایت پیشرفت، به حفظ و ارتقای حافظه تاریخی ملت ایران در صیانت از دستاوردهای علمی و معنوی کمک کند.
نظر شما