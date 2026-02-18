محور اصلی تقابل با دشمنان مسئله پیشرفت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه دومین «جایزه ملی روایت پیشرفت» با معرفی آثار برتر در حوزه‌های گوناگون فرهنگی از جمله کتاب، سینما و تلویزیون، شعر و نماهنگ،خبر و مطبوعات، هنرهای تجسمی، فعالان فضای مجازی و تبلیغ دینی برگزار شد.

در این مراسم که با حضور حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، محمدمهدی دادمان، خانواده شهدای جنگ ۱۲روزه در تالار اندیشه حوزه هنری حضور داشتند.

تقدیر از چهره برگزیده بخش ویژه جایزه ملی روایت پیشرفت

از مرتضی فرهادی، جامعه‌شناس و پژوهشگر ایرانی که با نیم‌قرن مجاهدت در مسیر پیشرفت، به پژوهش و تحقیق پرداخت؛ تقدیر شد. او، با مشاهدات میدانی و دوری‌گزینی از مطالعات کتابخانه‌ای در مسیر پژوهش گام گذاشت و چهره‌ ناامید و تاریکی را که شرق‌شناسان از ملت ایران ترسیم می‌کردند، درهم شکست.

یک جلد قرآن کریم که متعلق به شهید محمد سعید ایزدی (معروف به حاج رمضان) بود، توسط همسر شهید داریوش رضایی‌نژاد به او اهدا شد.

روایتگری پیشرفت، وجه کمتر شنیده‌شده زندگی شهید بود

همسر شهید فریدون عباسی دوانی با اشاره به ابعاد مختلف شخصیتی و مسئولیت‌های این شهید هسته‌ای گفت: او در طول زندگی پربرکت خود نقش‌های متعددی داشتند؛ از ریاست سازمان انرژی اتمی و نمایندگی مجلس گرفته تا تأسیس انجمن هسته‌ای ایران. همه این مسئولیت‌ها در راستای رشته تخصصی و دغدغه علمی‌شان بود، اما یک ویژگی مهم‌اش کمتر بیان شده است و آن نقش روایتگری او بود.

وی افزود: شهید عباسی راوی بسیار خوبی برای پیشرفت‌های کشور بودند. زندگی‌اش از دوران دانشجویی تا زمان شهادت، نمایانگر مسیر پیشرفت علمی و صنعتی جمهوری اسلامی بود. به‌ویژه در سال‌های اخیر، در کلاس‌های درس خود روایتگر صادقی از همراهی انقلاب، حضور در دفاع مقدس و دستاوردهای علمی و فناوری کشور بودند.

همسر این شهید هسته‌ای با اشاره به مجروحیت وی در دوران جنگ تحمیلی اظهار داشت: او همیشه می‌گفت از زمانی که در جنگ مجروح شدم، خداوند به من وقت اضافه‌ای داده تا کارهایی انجام دهم و حرف‌هایی بزنم. به تعبیر خودش، آن وقت اضافه صرف خدمت به کشور شد.

وی ادامه داد: پس از سوءقصد اول نیز از خداوند درخواست فرصت دوباره کردند و این فرصت شامل حال من هم شد. حتی در جنگ ۱۲ روزه، در حالی که من در نزدیکی او بودم و به شهادت رسیدند، به شکل معجزه‌آسایی نجات پیدا کردم. احساس می‌کنم این هم حکمتی الهی و فرصتی دوباره است تا بتوانم درباره پیشرفت‌ها و نقش‌آفرینی‌های شهید سخن بگویم و پیروزی کشورمان را ببینم.

او در پایان تأکید کرد که روایت مسیر پیشرفت علمی کشور و تلاش‌های شهید عباسی را رسالتی برای خود می‌داند. و بر روب هر تندیس یک عدد از تسبیح شهید قرار گرفته است.

ایران جزو کشورهای برتر حوزه هسته‌ای است

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به شرایط بین‌المللی کشور گفت: امروز در وضعیتی قرار داریم که دشمنان، تمام توان خود را برای تضعیف و نابودی ایران به کار گرفته‌اند.

وی با تأکید بر اینکه محور اصلی این تقابل، مسئله پیشرفت است، افزود: قرار گرفتن در ترازهای بالای علمی و فناوری، نماد موفقیت یک تفکر و باور ملی است. در اسناد راهبردی آمریکا نیز مفهوم پیشتازی برای پیشوایی به‌عنوان یکی از اصول مهم امنیت ملی مطرح می‌شود و سهم بالایی در غرور ملی آن‌ها دارد.

اسلامی تصریح کرد: ایران در زمره کشورهای برتر حوزه هسته‌ای قرار دارد و این حقیقتی انکارناپذیر است. فناوری هسته‌ای دارای پیچیدگی‌های سنگین و فرایندهای دقیق و طاقت‌فرساست و تجهیزات و ملزومات آن به‌سادگی در دسترس نیست؛ با این حال، آنچه برای دستیابی، تکمیل و بلوغ این فناوری نیاز بوده، به همت جوانان ایرانی ساخته شده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به کارآمدی این صنعت در کشور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در سازمان انرژی اتمی، از صنعتی توانمند برخوردار است. در حوزه سلامت و امنیت غذایی دستاوردهای مهمی داشته‌ایم و امروز در تولید رادیوداروها در جایگاه پیشرو قرار داریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قدرت‌های سلطه‌گر نمی‌خواهند ایران به‌عنوان بازیگری قابل اعتماد در میان کشورهای دارای ظرفیت‌های راهبردی شناخته شود، اما مسیر پیشرفت کشور با تکیه بر توان داخلی ادامه خواهد داشت.