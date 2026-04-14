۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

پویش «سرو ایران» در افتتاح طرح هادی روستای چوبلاغ اجرا شد

پویش «سرو ایران» در افتتاح طرح هادی روستای چوبلاغ اجرا شد

بیجار- همزمان با سالروز تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، پویش «سرو ایران» با کاشت ۴۰ اصله نهال در مراسم افتتاح طرح هادی روستای چوبلاغ برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح طرح هادی روستای چوبلاغ صبح سه‌شنبه همزمان با سالروز تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان، فرماندار، بخشدار کرفتو و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

در این مراسم که با حضور اعضای شورای اداری، دهیاران و شوراهای بخش همراه بود، اقدامات انجام‌شده در قالب طرح هادی این روستا به بهره‌برداری رسید.

در پایان این آیین و به مناسبت چهلمین روز شهادت شهید فریدون امینی، نماینده طرح مرتعداری روستا، پویش «سرو ایران» اجرا شد که طی آن ۴۰ اصله نهال در محدوده طرح هادی کاشته و تعدادی نیز بین اهالی توزیع شد.

این اقدام در راستای تکریم مقام شهدا و با هدف ترویج فرهنگ درختکاری و توجه به توسعه پایدار در مناطق روستایی انجام شد.

