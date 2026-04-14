۲۱ هزار نفر آماده برگزاری انتخابات شوراها در کهگیلویه و بویراحمد هستند

خبرگزاری مهر، گروه استانها-نسیم راوند: ۱۷ روز تا برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باقی مانده و با وجود شرایط جنگی در کشور، وزارت کشور و ستاد انتخابات اعلام کرده‌اند که این رویداد مهم سیاسی در تاریخ یازدهم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز برخی داوطلبان این دوره از انتخابات به صورت غیر رسمی با انتشار شعارهای مختلف در فضای مجازی و دیدارهای خصوصی، برنامه‌های خود برای توسعه و پیشرفت شهرها را معرفی می‌کنند که این روند نشان‌دهنده افزایش انگیزه و حضور فعال کاندیداها در رقابت‌های انتخاباتی است.

بیش از ۹۹ درصد داوطلبان تایید صلاحیت شدند

در همین رابطه رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه هیچ تردیدی در برگزاری انتخابات در موعد مقرر وجود ندارد، گفت: از مجموع ۸۷۲ داوطلب شوراهای اسلامی شهر، ۹۹.۱۵ درصد تأیید صلاحیت نهایی شده‌اند و تنها صلاحیت ۷ نفر احراز نشده است.

فتاح محمدی افزود: همچنین از پنج‌هزار و ۳۷۰ داوطلب شوراهای اسلامی روستا، حدود ۹۸ درصد تأیید صلاحیت شده‌اند.

زمان تبلیغات و شرایط یکسان برای همه داوطلبان

وی در ادامه با اشاره به زمان‌بندی تبلیغات افزود: دوره تبلیغات داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا از سوم تا نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ خواهد بود و داوطلبان می‌توانند در این بازه زمانی برای استفاده از ظرفیت صداوسیما یا سالن‌های ادارات، با این دستگاه‌ها قرارداد منعقد کنند که شرایط برای همه نامزدها یکسان است.

امکان تغییر حوزه انتخابیه و نحوه اجرا

رئیس ستاد انتخابات استان در خصوص تغییر حوزه انتخابیه توضیح داد: جابه‌جایی حوزه انتخابیه تنها درون همان شهرستان امکان‌پذیر است و داوطلبان تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأی فرصت دارند نسبت به تغییر حوزه اقدام کنند.

وی ادامه داد: به‌عنوان مثال، داوطلبی در شهرستان کهگیلویه می‌تواند حوزه خود را بین شهرهای سوق، قلعه‌رئیسی، دیشموک یا دهدشت تغییر دهد که این روند در سایر شهرستان‌ها به همین شکل است.

۲۱ هزار نفر آماده برگزاری انتخابات در استان

دبیر ستاد انتخابات استان هم درباره روند اجرایی گفت: ۲۱ هزار نفر عوامل اجرایی شامل اعضای شعبه، بازرس، ناظر، عوامل نیروی انتظامی و نمایندگان فرماندار و بخشدار بر برگزاری انتخابات نظارت خواهند داشت.

علی‌اکبر فرهنگی‌نسب، اظهار کرد: تعداد شعب اخذ رای نیز در استان هزار و ۴۴ شعبه تعیین شده است.

وی با اشاره به نیمه‌الکترونیکی بودن انتخابات افزود: طبق اعلام ستاد انتخابات کشور، برگزاری انتخابات به صورت نیمه‌الکترونیک انجام می‌شود.

فرهنگی‌نسب درباره احتمال به تعویق افتادن انتخابات بیان کرد: دولت و مجلس نمی‌توانند در این زمینه تصمیم بگیرند و تنها شورای عالی امنیت ملی کشور می‌تواند در صورت ضرورت انتخابات را به تعویق بیندازد اما با این حال، برگزاری انتخابات در یازدهم اردیبهشت مورد تأکید مسئولان است.