۲۷۰۰ شعبه اخذ رای برای انتخابات شوراها در آذربایجان غربی تعیین شد

رسول مقابلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهار کرد: با وجود شرایط سخت جنگی، ستاد انتخابات استان، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها با همکاری هیئت‌های نظارت و اجرایی، فرآیندها را منطبق با زمان‌بندی تعیین شده اجرا می‌کنند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی به فرآیندهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و افزود: علی‌رغم وقوع جنگ تحمیلی، روند اجرایی انتخابات مسیر عادی خود را سپری می‌کند تا همه چیز برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و گسترده در ۱۱ اردیبهشت ماه آماده باشد.

مقابلی با بیان اینکه بررسی صلاحیت داوطلبین شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام و توسط فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها به داوطلبین اعلام و ابلاغ شد، خاطرنشان کرد: داوطلبین شوراهای روستایی که احراز صلاحیت نشدند تا بیستم ماه جاری فرصت دارند اعتراض خود را به هیئت‌های نظارت شهرستان ارائه کنند.

وی با اشاره به اینکه تعیین شعب اخذ رای و تعیین و ساماندهی عوامل اجرایی شعب در حال حاضر در کلیه فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در حال انجام است، افزود: تاکنون بیش از ۲۷۰۰ شعبه اخذ رای برای انتخابات مشخص شده و این روند تا ۲ اردیبهشت ماه انجام خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان‌غربی به اصلاحیه قانون انتخابات شوراهای اسلامی درخصوص امکان تغییر حوزه انتخابیه از یک شهر به شهر دیگر نیز اشاره کرده و یادآور شد: این فرایند درخصوص شوراهای اسلامی روستاها نیز به‌صورت تغییر حوزه انتخابیه داوطلبین از روستا به شهر، از شهر به روستا و از روستا به روستای دیگر قابل انجام است و داوطلبین در صورت تغییر حوزه انتخابیه تا ۲۷ فروردین ماه فرصت دارند در این خصوص اقدام لازم را انجام دهند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی افزود: از دو هزا ثر و ۹۷ داوطلب شوراهای اسلامی شهر فقط صلاحیت ۶ درصد داوطلبان احراز نشده و مابقی ۱۱ اردیبهشت ماه برای ۲۶۲ کرسی شوراهای اسلامی در استان با هم رقابت خواهند کرد.

مقابلی درخصوص انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در حوزه نقده و اشنویه نیز اظهار کرد: فرآیند این انتخابات منطبق با زمان‌بندی در حال اجراست و در حال حاضر مرحله بررسی اعتراض داوطلبانی که صلاحیت آنان احراز نشده است در شورای نگهبان در حال انجام است.

فرصت تبلیغات داوطلبین شوراهای اسلامی شهر و روستا به مدت یک هفته از ۳ تا ۹ اردیبهشت ماه تعیین شده است.

انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستاها ۱۱ اردیبهشت برگزار می شود.