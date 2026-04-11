آخرین جزئیات انتخابات شوراهای روستایی در گیلان؛ زمان تبلیغات اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا محسنی عصر شنبه در گفتگو با رسانه ها با اعلام جزئیات هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستایی اظهار داشت: تعداد روستاهای واجد شرایط انتخابات در سال ۱۴۰۵، ۲ هزار و ۱۸۷ روستا با ۶ هزار و ۷۴۳ کرسی است که نسبت به دوره ششم شاهد افزایش ۱۵ روستا هستیم.

وی با بیان اینکه تعداد کل داوطلبان روستایی در استان ۱۴ هزار و ۶۷۸ نفر است، تصریح کرد: از این تعداد، یک هزار و ۲۴۶ نفر (۸ درصد) زن و ۱۳ هزار و ۴۳۲ نفر (۹۲ درصد) مرد هستند.

دبیر ستاد انتخابات گیلان با اشاره به بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئت اجرایی بخش خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۴ هزار و ۶۷۸ نفر ثبت‌نامی، ۹۸ نفر انصراف داده‌اند و مابقی (۱۴ هزار و ۵۸۰ نفر) مورد بررسی قرار گرفته‌اند که از این تعداد، ۱۴ هزار و۱۵۳ نفر معادل ۹۷ درصد تأیید صلاحیت، ۳۱۴ نفر معادل ۲ درصد رد صلاحیت و ۱۱۵ نفر معادل یک درصد نیز دارای نقص مدرک بوده‌اند.

محسنی با اشاره به بررسی هیئت نظارت بخش تصریح کرد: از ۱۴ هزار و ۶۷۸ داوطلب، ۱۵۳ نفر انصراف داده‌اند و ۱۴ هزار و ۵۲۵ نفر باقی مانده‌اند که از این تعداد، ۱۴ هزار و ۲ نفر معادل ۹۶ درصد تأیید صلاحیت و ۵۲۳ نفر معادل ۴ درصد رد صلاحیت شده‌اند.

وی تأکید کرد: ابلاغ مراتب تأیید یا رد صلاحیت به داوطلبان، پس از دریافت نظر هیئت نظارت بخش در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ توسط بخشداران انجام شده است.

وی برنامه زمانی مراحل بعدی انتخابات را اعلام کرد و گفت: مهلت شکایت داوطلبان ردصلاحیت‌شده در هیئت نظارت بخش به هیئت نظارت شهرستان از ۱۷ تا ۲۰ فروردین، بررسی نهایی شکایتها توسط هیئت نظارت شهرستان از ۲۱ تا ۲۷ فروردین، انتشار آگاهی اسامی نامزدها توسط بخشداران از ۳۰ فروردین تا ۱ اردیبهشت و انتشار آگاهی کامل انتخابات (لیست شعب، زمان و تاریخ) توسط بخشدار در ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ خواهد بود.

دبیر ستاد انتخابات گیلان با اشاره به زمان‌بندی تبلیغات و برگزاری انتخابات خاطرنشان کرد: مدت زمان تبلیغات انتخاباتی نامزدها از ۳ تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ به مدت ۷ روز است.

محسنی ادامه داد: همچنین مهلت درخواست تغییر حوزه انتخابیه توسط داوطلبان تأیید صلاحیت‌شده از ۱۶ تا ۲۷ فروردین، آخرین مهلت انصراف از داوطلبی تا ۷۲ ساعت قبل از شروع رأی‌گیری (ساعت ۸ صبح ۸ اردیبهشت) و ممنوعیت تبلیغات از ۲۴ ساعت قبل از رأی‌گیری (ساعت ۸ صبح ۱۰ اردیبهشت) تعیین شده است.

وی در پایان تأکید کرد: روز برگزاری انتخابات ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ خواهد بود.