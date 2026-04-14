۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

بیانیه نمایندگان مسیحی مجلس در محکومیت ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، آرا شاوردیان، شارلی انویه تکیه و گقارد منصوریان نمایندگان مسیحیان در مجلس شورای اسلامی، در پیامی مشترک خطاب به عالی‌جناب پاپ، اهانت اخیر رئیس‌جمهور آمریکا را محکوم کردند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«خداوند می‌ خواهد ما صلح را در جهان ترویج دهیم زیرا آرزوی او این است که ما یک خانواده انسانی باشیم»

عالی جناب پاپ لوئی چهاردهم ضمن تشکر و قدردانی از مواضع قاطعانه شما در خصوص حمله دشمنان جنایتکار بر علیه کشور عزیزمان ایران، اینجانبان به عنوان‌ نماینده جامعه مسیحیان ایران در مجلس شورای اسلامی و به نمایندگی از جامعه مسیحیان آشوری،کلدانی کاتولیک و ارامنه کاتولیک و کلیسای ارامنه مرسلین (گریگوری) ایران، توهین رئیس جمهور متوهم آمریکا به جنابعالی را محکوم می‌کنیم و اعلام می‌داریم، توهین به شما پدر روحانی نه تنها رفتاری خلاف آموزه‌های مسیحیت است، بلکه تعرضی آشکار به ندای صلح‌خواهی، عدالت‌طلبی و انسانیت به شمار می‌رود.

هتک حرمت به رهبران دینی و همچنین به مقدسات و علی الخصوص به عیسی مسیح نماد صلح و برادری برای هیچ آزاده‌ای قابل قبول نیست.

