۵۶۸ پرونده تخلف اصناف در زنجان ثبت شد

سجاد مقدمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد عملکرد طرح تشدید نظارت ایام نوروز اظهار کرد: در این مدت ۴ هزار و ۹۸۴ بازرسی از صنوف استان زنجان انجام و ۵۶۸ پرونده تخلف به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰۱ میلیون تومان تشکیل و به تعزیرات ارسال شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین پرونده‌های تخلف با ۲۳۳ فقره در بازدید از یک هزار و ۸۱۱ واحد صنفی به شهرستان زنجان اختصاص دارد، عنوان کرد: پس از آن شهرستان خدابنده با یک هزار و ۵۰۵ بازرسی و ۱۴۳ پرونده قرار دارد.

رئیس اتاق اصناف زنجان با اشاره به اینکه بیشترین ارزش پرونده‌های تخلف با یک میلیارد و ۶۱۷ میلیون تومان در شهرستان ابهر ثبت شده است، ادامه داد: پس از آن پرونده‌ها به ارزش یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان در شهرستان زنجان و ۳۵۷ میلیون تومان در شهرستان خدابنده به تعزیرات معرفی شده است.

وی تعداد شکایات مردمی در ایام نوروز را ۶۳۷ مورد برشمرد و گفت: از بین شکایات ثبت شده ۲۳۲ مورد در انتظار رسیدگی بوده، به ۳۵۰ مورد رسیدگی شده و ۷۶ مورد غیرقابل رسیدگی است.

مقدمی خاطرنشان کرد: در ایام نوروز یک هزار و ۲۸ مورد بازرسی از طریق گشت مشترک با تعزیرات در سطح استان انجام شده که تعداد پرونده‌های این بخش نیز ۲۹۴ فقره است.

وی به فعالیت نانوایی‌ها پس از جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: با تمهیدات اندیشده شده سهمیه نانوایی‌ها افزایش یافت و با دوگانه‌سوز شدن برخی از آن‌ها و افزایش شیفت‌ها نگرانی از بابت تأمین نان وجود ندارد.