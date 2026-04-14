آمادگی پاکستان برای میزبانی دور دوم مذاکرات بین ایالات متحده و ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یک منبع در وزارت خارجه پاکستان درباره مذاکره ایران و آمریکا موضع گیری کرد.

یک منبع در وزارت امور خارجه پاکستان به الجزیره گفت که مقامات پاکستانی پیشنهاد میزبانی دور دوم مذاکرات بین ایالات متحده و ایران در اسلام آباد را داده‌اند.

این منبع تاکید کرد که هیچ تاریخ یا زمانی برای دور دوم مذاکرات آمریکا و ایران تعیین نشده است.

رویترز پیش از این به نقل از منابع خود مدعی شده بود که تیم‌های مذاکره‌کننده آمریکا و ایران اواخر این هفته برای مذاکره به اسلام‌آباد بازخواهند گشت.

رویترز به نقل از دو منبع پاکستانی گزارش داد که اسلام آباد با آمریکا و ایران در تماس است تا تاریخ دور بعدی مذاکرات بین دو طرف را تعیین کند.

به گفته این منابع، این جلسه احتمالاً در آخر هفته به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای احیای مذاکرات برگزار خواهد شد.

در همین راستا، یک مقام پاکستانی اعلام کرد که کشورش با تهران تماس گرفته و پاسخ مثبتی دریافت کرده است که نشان دهنده آمادگی ایران برای دور دوم مذاکرات است.

پیش از این، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از مقامات آمریکایی ادعا کرده بود که آمریکا و ایران در حال بررسی دور جدیدی از مذاکرات هستند و بحث‌ها در مورد جزئیات آن ادامه دارد.

این رسانه مدعی شده بود: دو طرف پیش از این برای برگزاری دور جدیدی از مذاکرات توافق کرده‌اند، اما محل برگزاری هنوز مشخص نشده است.اسلام‌آباد دوباره به عنوان محل احتمالی دور بعدی، در کنار ژنو، در نظر گرفته شده است.

این رسانه ادعا کرده بود که دور جدید ممکن است روز پنجشنبه برگزار شود.

همچنین بلومبرگ به نقل از منابع خود گزارش داد که مقامات آمریکایی و ایرانی در حال بررسی مذاکرات برای تمدید آتش‌بس پیش از انقضای آن در هفته آینده هستند.