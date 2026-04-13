۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۶:۱۲

آیا دور دوم مذاکرات بین واشنگتن و تهران برگزار خواهد شد؟

وال استریت ژورنال فاش کرد که دور دوم مذاکرات بین واشنگتن و تهران، می‌تواند ظرف چند روز آینده برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشت که با وجود اظهارات تند طرفین ایرانی و آمریکایی، درهای دیپلماسی همچنان باز است.

این روزنامه همچنین فاش کرد که کشورهای منطقه برای مهار تنش و جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌های منطقه‌ای، برای بازگرداندن آمریکا و ایران به میز مذاکره عجله دارند.

در همین ارتباط، وصیم عباسی خبرنگار عرب نیوز پاکستان ادعا کرد: منابع دیپلماتیک می گویند که حرکت رو به جلویی برای مرحله بعد در حال شکل‌گیری است و احتمال دارد مذاکرات آمریکا و ایران در روزهای آینده با تسهیل‌گری پاکستان، یا در اسلام‌آباد یا در مکانی دیگر در اروپا، از سر گرفته شود.

روز یکشنبه مذاکرات بین واشنگتن و تهران با میانجی پاکستان در اسلام آباد برگزار شد و پس از چند ساعت مذاکرات فشرده، با وجود حصول پیشرفت‌هایی در مذاکرات اما اختلافاتی اساسی همچنان باقی ماند.

    • حسین IR ۰۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      بابا ولمون کن ۲۲ ساله که دارین مذاکره میکنید مگه مذاکره اینقدر زمان میبره نتیجه ای حاصل نمیشه و نخواهد شد یکبار برای همیشه باید مقابله کرد یا ما می‌بریم یا اونا حالم از اسم مذاکره بهم میخوره دیگه
    • IR ۰۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      فقط آتش بس را تمدید نکنید چون آمریکا در اتش بس ناوها را جلو می اورد و مانع فروش نفت ما می شود بعد اکر ما به ناوهایش حمله کنیم در شورای امنیت غرب‌نهاد محکوم می شویم... تکلیف را همین الان روشن کنید، طبق قوانین آبراهه‌ها عوارض می‌گیریم، در مجامع حقوقی دعوی کنید و اثبات کنید ان وقت نمی‌تواند کاری کند
    • IR ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      یک سوال بی پاسخ ! آمریکا چه کاره دنیا است که برای ما درباره غنی سازی اورانیوم که حق مسلم و شناخته شده ما است ‌و در npt به آن اشاره شده است تصمیم سازی می‌کند . اگر درباره غنی سازی و حتی ساخت سلاح هسته ای آمریکا کاره ای هست پس باید بساط nptرا کلا جمع کرد. آمریکا دارد برای خودش مسوولیت تعریف می‌کند. هرگز زیر بارش نباید رفت.
    • IR ۰۷:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      مسوولان از مقامات آمریکایی سوال کنند که آنها بر چه اساسی و با کدام مجوز ایران را از حق مسلم غنی سازی و حتی داشتن سلاح هسته ای منع می‌کنند و مذاکرات را به آن گره زدند. کدام نهاد قانونی درجهان چنین مجوزی را به آمریکا داده ؟اصلا به آمریکا چه مربوط است که ما سلاح هسته داریم یا نه ؟
    • IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      به نظرمن اینها پنجره مذاکره رو نبستن واین ازسخنان ترامپ مشخصه که می گه ایرانیها به مذاکره بازخواهندگشت منتهی اونها یعنی ترامپ ظاهرا تصمیم گرفته کارت محاصره ایران رو هم بازی کنه وبعد بازبه مذاکره برگرده براین اساس این کارت رو هم بایدبرای آنها باقدرت بی مصرف کرد.
    • IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      ترامپ وامریکا حق ندارن راجب ساخت سلاح هسته یی ایران تصمیم بگیرن.حق ماست و باید داشته باشیم و اکثر مردم ما میخان.اینکه دشمن ماجنایت جنگی انجام میده آدمکشی میکنه خلاصه در جنگ به هیچ اصول و قانونی پایبند نیست پس حتما حتما باید سلاح داشته باشیم موشک هامون و به کلاهک هسته یی مجهز کنیم.چه بسا اگه داشتیم این جنگ رخ نمیداداین کودکان کشته نمیشدن.باید برای امنیت دوری ازجنگ درآینده ازهمین الان ساخت سلاح شروع کنیم
    • IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      نه به مذاکره باید جنگ را ادامه بدیم تا پیروز قطعی بشیم. جنگ جنگ تا پیروزی
    • IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      تا دولت ترامپ نره توافقی نمیشه با دموکرات ها بهتر میشه کنار آمد ، باید منتظر معجزه باشیم اصل متمم ۲۵ استیضاح ترامپ اتفاق بیفته یا دو سال خرده ای آینده را با همین دست فرمان جلو بریم تا دولت جمهوری خواهان جنگ‌طلب تمام شه و امید پیروزی دموکرات ها بلکه تنش ها و تشنج ها کمتر بشه ، این مذاکرات با ترامپ متوهم به هیج جا نمی‌رسه
    • احمد IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      اگه ترامپ بی عقل ومنطق برای مذاکرات بعدی التماس کرد،بایدقبل ازمذاکرات مواضع خودش رواعلام کنه تاببینیم سرعقل اومده یاهنوزمیخوادحرف مفت بزنه.حرف زور برای ایرانیان مفهومی نداره واونهارو برای مبارزه واتحادمصمم ترازقبل میکنه.رهبرشهید ما بارها فرمودندکه مابه آمریکاباج نمیدیم آمریکااگریکبارباج گرفت،بطورمکرر باجگیری میکنه.بنابراین بایدتو دهن یاوه گویان آمریکابزنیم چه درصحنه مذاکره وچه درصحنه مبارزه.

