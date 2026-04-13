آیا دور دوم مذاکرات بین واشنگتن و تهران برگزار خواهد شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر ، این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشت که با وجود اظهارات تند طرفین ایرانی و آمریکایی، درهای دیپلماسی همچنان باز است.

این روزنامه همچنین فاش کرد که کشورهای منطقه برای مهار تنش و جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌های منطقه‌ای، برای بازگرداندن آمریکا و ایران به میز مذاکره عجله دارند.

در همین ارتباط، وصیم عباسی خبرنگار عرب نیوز پاکستان ادعا کرد: منابع دیپلماتیک می گویند که حرکت رو به جلویی برای مرحله بعد در حال شکل‌گیری است و احتمال دارد مذاکرات آمریکا و ایران در روزهای آینده با تسهیل‌گری پاکستان، یا در اسلام‌آباد یا در مکانی دیگر در اروپا، از سر گرفته شود.

روز یکشنبه مذاکرات بین واشنگتن و تهران با میانجی پاکستان در اسلام آباد برگزار شد و پس از چند ساعت مذاکرات فشرده، با وجود حصول پیشرفت‌هایی در مذاکرات اما اختلافاتی اساسی همچنان باقی ماند.