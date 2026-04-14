به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه، در راستای تکمیل عملیات عمرانی و تسریع در بهرهبرداری از ایستگاه ورزشگاه تختی، خدماترسانی در ایستگاههای «بسیج» و «آهنگ» در خط ۷ متروی تهران از روز پنجشنبه تا اطلاع ثانوی موقتا تعطیل است. این اقدام با هدف آمادهسازی زیرساختها و فراهمسازی شرایط لازم برای راهاندازی هرچه سریعتر ایستگاه ورزشگاه تختی انجام میشود. بر این اساس، از تاریخ یادشده، ایستگاههای «بسیج» و «آهنگ» در خط ۷ تعطیل بوده و خدمات مسافرگیری در این دو ایستگاه صورت نخواهد گرفت.
در مدت زمان اجرای این عملیات، بهمنظور رفاه حال شهروندان و تداوم خدمترسانی، اتوبوسهای رایگان در مجاورت ایستگاههای «بسیج» و «آهنگ» مستقر شدهاند تا جابهجایی مسافران به ایستگاه شهدای ۱۷ شهریور و بالعکس در مسیر رفت و برگشت انجام شود.
شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه ضمن قدردانی از صبر، همراهی و همکاری شهروندان گرامی، تأکید میکند این اقدام در راستای توسعه شبکه حملونقل ریلی شهری، تسریع در تکمیل پروژههای عمرانی و ارتقای سطح خدماترسانی به شهروندان صورت میگیرد.
