به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، محسن هرمزی،معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در این بازدیدی که نعمت الله فرزان پور مدیر عامل شرکت مترو تهران و پیمانکاران و مشاوران ۴ پروژه شبکه مترو پایتخت نیز حضور داشتند، موضوعات مربوط به افتتاح و تسریع عملیات اجرایی طرح های مذکور را مورد بررسی قرار داد.
معاون شهردار تهران در این باره خبر داد که ایستگاه ورزشگاه تختی در اردیبهشت ماه به بهرهبرداری میرسد.
محسن هرمزی گفت: ایستگاه ورزشگاه تختی بیست و دومین ایستگاه و آخرین ایستگاه خط ۷ به حساب میآید و در منتهی الیه جنوبی این خط قرار دارد.
با افتتاح این ایستگاه جمع ایستگاههای در حال بهرهبرداری شبکه مترو تهران به عدد ۱۶۳ میرسد.
هرمزی درباره مشخصات ایستگاه مذکور ادامه داد: ایستگاه مترو ورزشگاه تختی، پهناورترین ایستگاه غیرتقاطعی شبکه مترو تهران به مساحت ۱۹ هزار متر مربع محسوب میشود. این ایستگاه عریضترین ایستگاه زیرزمینی مترو در ایران با عرض تمام شده ۲۱ متر است. همچنین با ۲۸۴ متر طول، طولانی ترین ایستگاه شبکه مترو به حساب میآید.
راهاندازی دومین دستگاه حفار مکانیزه در خط ۱۰ مترو، بهرهبرداری قریبالوقوع از گالری ارتباطی خطوط ۲ و ۴ مترو در ایستگاه شادمان که جزو درخواستهای پرتعداد مسافران شبکه مترو بوده، بهرهبرداری از بخش نخست پروژه تکمیل پایانه شهید کلاهدوز در خط ۴ مترو و افتتاح ایستگاه ورزشگاه تختی به عنوان آخرین ایستگاه خط ۷ مترو که بهزودی محقق خواهد شد، پروژه هایی بودند که در این پیمایش میدانی مورد بازدید قرار گرفتند.
به جز پروژه راهاندازی دومین دستگاه حفار مکانیزه در خط ۱۰ که نقطه آغاز یک طرح عمرانی طولانی مدت محسوی میشود، ۳ پروژه دیگر قرار است در این دوره مدیریت شهری به بهره برداری برسند.
