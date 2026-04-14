برنامه ایمیل «اوت لوک لایت» تعطیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، برنامه مایکروسافت اوت لوک لایت(Outlook Lite) که در سال ۲۰۲۲ میلادی عرضه شد، نسخه‌ای سبک از برنامه اوت لوک معمولی است که برای گوشی‌های اندرویدی با فضای ذخیره‌سازی محدود و مناطقی با اتصال اینترنت کندتر طراحی شده است.

قبلا قرار بود این برنامه تعطیل شود. شرکت سازنده سال گذشته میلادی اعلام کرد برنامه مذکور در اکتبر ۲۰۲۵ از فروشگاه گوگل پلی حذف خواهد شد. اکنون مایکروسافت تأیید کرده این برنامه ماه آینده برای کاربران فعلی کارایی خود را از دست خواهد داد.

مایکروسافت در صفحه پشتیبانی اوت لوک لایت نوشت: برای ادامه بهره گیری از یک تجربه ایمیل امن و غنی از ویژگی‌ها، توصیه می‌کنیم به اوت لوک موبایل مراجعه کنید.

کاربران اوت لوک لایت می‌توانند با ورود به اوت لوک موبایل به ایمیل‌ها، موارد تقویم و پیوست‌های موجود خود دسترسی پیدا کنند. کاربران همچنین برای دانلود برنامه اوت لوک استاندارد به فروشگاه گوگل پلی هدایت می‌شوند.