به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این سازمان بررسی می کند که آیا بسته بندی کردن ویندوز، ورد، اکسل، تیمز، کوپایلوت و دیگر محصولات مرتبط آفیس غیررقابتی است یا خیر.

«سارا کاردل» مدیر ارشد اجرایی CMA در بیانیه ای در این باره می گوید: ما می خواهیم درک کنیم این بازارها چگونه توسعه می یابند، موقعیت مایکروسافت در آنها چیست و چه اقدامات هدفمندی، در صورت لزوم، ممکن است لازم باشد تا سازمان‌های انگلیسی بتوانند از حق انتخاب، نوآوری و قیمت‌های رقابتی بهره‌مند شوند. وی همچنین روی اهمیت تحقیقات تاکید و اشاره کرد هزاران شهروند انگلیسی از نرم افزارها و محصولات تجاری مایکروسافت استفاده می کنند.

این سازمان همچنین عملکردهای مجوزدهی ابررایانشی شرکت را نیز بررسی می کند. CMA اعلام کرده این تحقیق تا فوریه سال آینده پایان می یابد. در آن زمان ممکن است یک برچسب استراتژیک بازاری برای مایکروسافت در نظر گرفته شود. از سوی دیگر مایکروسافت اعلام کرد به همکاری سریع و سازنده با این سازمان متعهد است تا بررسی ها از بازار کسب وکارش را تسهیل کند.

تعیین بازار استراتژیک به طور خودکار تخلف را فرض نمی‌کند، اما به CMA اجازه می دهد مداخلات بیشتربا آزادی عمل وسیع تری انجام دهد. این نخستین باری نیست که رگولاتور مذکور مایکروسافت را بررسی می کند. سازمان CMA در سال ۲۰۲۳ میلادی تحقیقی درباره رابطه مایکروسافت و اوپن ای آی انجام داد.