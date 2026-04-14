عرضه بیش از ۲ میلیون قطعه گوشت مرغ در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در سخنانی، اظهار داشت: در ایام پایانی فروردین‌ماه و دهه اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تعداد ۸۶ واحد مرغداری با ظرفیت دو میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه مرغ گوشتی که سن آن‌ها در محدوده کشتار و هم اکنون آماده عرضه پایدار و مستمر به بازار هستند و طی روزهای آینده و مدت ذکر شده سه هزار و ۸۵۰ تن گوشت مرغ باتوجه‌به نیاز به‌صورت مرغ گرم وارد بازار مصرف می‌شوند.

وی گفت: با پیش‌بینی‌های قبلی صورت‌گرفته این میزان از تولید نیاز بازار به گوشت مرغ گرم در هفته پایانی فروردین‌ماه و دهه اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ را به طور کامل پوشش می‌دهد و کمبودی در این زمینه نخواهیم داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: این اقدام در راستای مدیریت بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان صورت‌گرفته و با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، روند کشتار و توزیع مرغ در استان به طور مستمر و روزانه رصد و پیگیری خواهد شد.