  1. استانها
  2. لرستان
۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

عرضه بیش از ۲ میلیون قطعه گوشت مرغ در لرستان

خرم‌آباد - دو میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه مرغ گوشتی توسط مرغداری‌ها در لرستان عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در سخنانی، اظهار داشت: در ایام پایانی فروردین‌ماه و دهه اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تعداد ۸۶ واحد مرغداری با ظرفیت دو میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه مرغ گوشتی که سن آن‌ها در محدوده کشتار و هم اکنون آماده عرضه پایدار و مستمر به بازار هستند و طی روزهای آینده و مدت ذکر شده سه هزار و ۸۵۰ تن گوشت مرغ باتوجه‌به نیاز به‌صورت مرغ گرم وارد بازار مصرف می‌شوند.

وی گفت: با پیش‌بینی‌های قبلی صورت‌گرفته این میزان از تولید نیاز بازار به گوشت مرغ گرم در هفته پایانی فروردین‌ماه و دهه اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ را به طور کامل پوشش می‌دهد و کمبودی در این زمینه نخواهیم داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: این اقدام در راستای مدیریت بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان صورت‌گرفته و با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، روند کشتار و توزیع مرغ در استان به طور مستمر و روزانه رصد و پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 6800871

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها