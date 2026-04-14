به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام وبسایت «جانفدا» تا لحظه تنظیم خبر، ۲۴ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۴۹۲ نفر از هموطنان در این پویش ثبتنام کردهاند که نشاندهنده همبستگی و عزم ملی مردم کشور در برابر تهدیدات خارجی است.
پویش «جانفدا» پس از آن شکل گرفت که در فضای عمومی و رسانهای، مطالبات و درخواستهایی از سوی اقشار مختلف جامعه برای ایجاد بستری جهت اعلام آمادگی داوطلبانه در دفاع از کشور مطرح شد و هدف اصلی از ایجاد چنین بستری، فراهم کردن امکان مشارکت نمادین و ثبت اراده جمعی برای حمایت از امنیت و تمامیت سرزمینی کشور است.
با راهاندازی این وبسایت، کاربران از نقاط مختلف ایران توانستند با چند مرحله ساده در آن ثبتنام کنند. فرآیند ثبتنام شامل وارد کردن برخی اطلاعات اولیه و تأیید تمایل به مشارکت در این حرکت جمعی است. این اقدام بیشتر جنبه اعلام آمادگی و همبستگی ملی دارد و هدف آن نشان دادن میزان همراهی مردم با موضوع دفاع از کشور است.
