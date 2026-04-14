  1. سیاست
  2. سایر
۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۳

ثبت نام بیش از ۲۴ میلیون «جان‌فدا برای ایران»

ثبت نام بیش از ۲۴ میلیون «جان‌فدا برای ایران»

بیش از ۲۴ میلیون نفر از هموطنان با ثبت‌نام در پویش ملی «جان‌فدا» آمادگی خود را برای دفاع از تمامیت ارضی کشور در برابر تهدیدات دشمن آمریکایی- صهیونیستی اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام وب‌سایت «جان‌فدا» تا لحظه تنظیم خبر، ۲۴ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۴۹۲ نفر از هموطنان در این پویش ثبت‌نام کرده‌اند که نشان‌دهنده همبستگی و عزم ملی مردم کشور در برابر تهدیدات خارجی است.

پویش «جان‌فدا» پس از آن شکل گرفت که در فضای عمومی و رسانه‌ای، مطالبات و درخواست‌هایی از سوی اقشار مختلف جامعه برای ایجاد بستری جهت اعلام آمادگی داوطلبانه در دفاع از کشور مطرح شد و هدف اصلی از ایجاد چنین بستری، فراهم کردن امکان مشارکت نمادین و ثبت اراده جمعی برای حمایت از امنیت و تمامیت سرزمینی کشور است.

با راه‌اندازی این وب‌سایت، کاربران از نقاط مختلف ایران توانستند با چند مرحله ساده در آن ثبت‌نام کنند. فرآیند ثبت‌نام شامل وارد کردن برخی اطلاعات اولیه و تأیید تمایل به مشارکت در این حرکت جمعی است. این اقدام بیشتر جنبه اعلام آمادگی و همبستگی ملی دارد و هدف آن نشان دادن میزان همراهی مردم با موضوع دفاع از کشور است.

کد مطلب 6800938
روح اله صابرزاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • طیبه زیرک IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      اونی که ایرانی حتی خارج از کشور هم باشه باید جان فدای ایران باشه
    • حسین ستاره IR ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      ایران پیروز تا قطره خون در بدن داریم در رکاب آقا هستیم
    • حمید زبیدی IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      آماده جان فدایی هستم ،همانند رهبر شهیدم

    پربازدیدها

    پربحث‌ها