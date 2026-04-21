به گزارش خبرنگار مهر، پویش ملی «جان‌فدا برای ایران» که با هدف ثبت‌نام از داوطلبان برای اعلام آمادگی در دفاع از کشور در برابر تهدیدات دشمن آمریکایی-صهیونیستی راه‌اندازی شده، از مرز ۲۹ میلیون نفر عبور کرده و شمار مشارکت‌کنندگان در آن همچنان در حال افزایش است.

بر اساس اعلام وب‌سایت «جان‌فدا» تا لحظه انتشار خبر تعداد ۲۹ میلیون و یک هزار و ۴۰۷ نفر با ثبت‌نام در این پویش آمادگی خود را برای دفاع از ایران اسلامی اعلام کرده‌اند.

هموطنان می‌توانند با ارسال عدد ۱ به ۳۰۰۰۱۱۵۵ یا از طریق وب‌سایت به نشانی Janfadaa.ir با ثبت اطلاعات خود، آمادگی‌شان را برای مشارکت در دفاع از وطن اعلام کنند.

بر اساس اعلام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در پی درخواست‌های مکرر ایرانیان خارج از کشور برای مشارکت در پویش «جان‌فدا برای ایران»، در تعامل با دبیرخانه مرکزی این پویش، سامانه janfada.net به منظور تسهیل دسترسی و ثبت‌نام غیرحضوری متقاضیان راه‌اندازی شده است.