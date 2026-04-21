۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

لشکر ۲۹ میلیونی «جان‌فدا»؛ بسیج سراسری برای دفاع از ایران

آمار ثبت‌نام پویش «جان‌فدا برای ایران» که با هدف اعلام آمادگی مردم برای نقش‌آفرینی در مقابله با تهدیدات خارجی و حمایت از ایران اسلامی ایجاد شده، از ۲۹ میلیون نفر فراتر رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، پویش ملی «جان‌فدا برای ایران» که با هدف ثبت‌نام از داوطلبان برای اعلام آمادگی در دفاع از کشور در برابر تهدیدات دشمن آمریکایی-صهیونیستی راه‌اندازی شده، از مرز ۲۹ میلیون نفر عبور کرده و شمار مشارکت‌کنندگان در آن همچنان در حال افزایش است.

بر اساس اعلام وب‌سایت «جان‌فدا» تا لحظه انتشار خبر تعداد ۲۹ میلیون و یک هزار و ۴۰۷ نفر با ثبت‌نام در این پویش آمادگی خود را برای دفاع از ایران اسلامی اعلام کرده‌اند.

هموطنان می‌توانند با ارسال عدد ۱ به ۳۰۰۰۱۱۵۵ یا از طریق وب‌سایت به نشانی Janfadaa.ir با ثبت اطلاعات خود، آمادگی‌شان را برای مشارکت در دفاع از وطن اعلام کنند.

بر اساس اعلام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در پی درخواست‌های مکرر ایرانیان خارج از کشور برای مشارکت در پویش «جان‌فدا برای ایران»، در تعامل با دبیرخانه مرکزی این پویش، سامانه janfada.net به منظور تسهیل دسترسی و ثبت‌نام غیرحضوری متقاضیان راه‌اندازی شده است.

روح اله صابرزاده

    • IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      برویم اسراییل و آمریکای جنایتکار را فتح کنیم.

