روایتی از مبارزه مردی تنها با وهابیت!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، مستند «ابوذرها نمی‌میرند» روایتی از زندگی و شهادت شهید سید محمدعلی رحیمی، امشب ۲۵ فروردین ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می شود.

«ابوذرها نمی‌میرند» روایتی است از زندگانی و شهادت شهید سید محمدعلی رحیمی که در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هندوستان و پاکستان فعالیت می کرد.

او بعد از مدتی متوجه می‌شود عربستان سعودی از مدت‌ها پیش در کشورهای منطقه خصوصاً هند و پاکستان با صرف هزینه‌های گزاف و به طور مخفیانه و چراغ خاموش، اقدام به تبلیغ وهابیت و جذب برخی مردم به این فرقه ضاله می‌کرده است. شهید رحیمی در آن سال‌ها به تنهایی و با دستان خالی شروع به مبارزه علیه این وضعیت می‌کند و از راه‌هایی مانند اقدامات وحدت آفرین سعی می‌کند بین مردمی که از مذاهب مختلف در کنار هم زندگی می‌کنند، انس و الفت به وجود آورد و با ترویج زبان فارسی در مقابل نفوذ وهابیت در منطقه ایستادگی کند.

ناصر نادری کارگردان مستند «ابوذرها نمی‌میرند» است که سه شنبه ۲۵ فروردین ساعت ۲۱ و تکرار آن هم ساعت ۱۳ روز بعد از شبکه مستند پخش می شود.