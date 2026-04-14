۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۵

روایتی از مبارزه مردی تنها با وهابیت!

روایتی از مبارزه مردی تنها با وهابیت!

مستند «ابوذرها نمی‌میرند» سه شنبه ۲۵ فروردین از شبکه مستند پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، مستند «ابوذرها نمی‌میرند» روایتی از زندگی و شهادت شهید سید محمدعلی رحیمی، امشب ۲۵ فروردین ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می شود.

«ابوذرها نمی‌میرند» روایتی است از زندگانی و شهادت شهید سید محمدعلی رحیمی که در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هندوستان و پاکستان فعالیت می کرد.

او بعد از مدتی متوجه می‌شود عربستان سعودی از مدت‌ها پیش در کشورهای منطقه خصوصاً هند و پاکستان با صرف هزینه‌های گزاف و به طور مخفیانه و چراغ خاموش، اقدام به تبلیغ وهابیت و جذب برخی مردم به این فرقه ضاله می‌کرده است. شهید رحیمی در آن سال‌ها به تنهایی و با دستان خالی شروع به مبارزه علیه این وضعیت می‌کند و از راه‌هایی مانند اقدامات وحدت آفرین سعی می‌کند بین مردمی که از مذاهب مختلف در کنار هم زندگی می‌کنند، انس و الفت به وجود آورد و با ترویج زبان فارسی در مقابل نفوذ وهابیت در منطقه ایستادگی کند.

ناصر نادری کارگردان مستند «ابوذرها نمی‌میرند» است که سه شنبه ۲۵ فروردین ساعت ۲۱ و تکرار آن هم ساعت ۱۳ روز بعد از شبکه مستند پخش می شود.

