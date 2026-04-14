اعرافی در نامه‌ تشکر خود از پاپ؛ شما به رسالت مسیحیت وفادار ماندید

به گزارش خبرگزاری قم، متن پیام تقدیر و سپاس آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه خطاب به پاپ لئون چهاردهم به این شرح است:

«وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَی ذَلِکَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّیسِینَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا یَسْتَکْبِرُونَ»

عالیجناب پاپ لئون چهاردهم، رهبر محترم کلیسای کاتولیک جهان

با درود و احترام

در روزگاری که سکوت در برابر ظلم به زبان رایج قدرتمندان و مدّعیان حقوق بشر بدل گشته، و بسیاری از رهبران جهان لب فرو بسته‌اند یا در پیچ‌وخم محاسبات سیاسی، زبانشان به لُکنت مصلحت‌اندیشی گرفتار آمده است، صدای صریح و شجاعانه‌ی شما در محکوم کردن بمباران بی‌گناهان و سلب مشروعیت از کشتار مردم بی‌دفاع، پشتیبانی از عدالت و آزادی، چونان نوری در دل این شب تاریک درخشید.

ما در حوزه‌های علمیّه این مواضع اخلاقی و انسانی شما را ارج می‌نهیم و بر آن باوریم که:

اوّلاً: شما به رسالت راستین مسیحیّت وفادار ماندید زیرا حضرت عیسی مسیح )علیه‌السّلام(که ما مسلمانان او را از پیامبران اولوالعزم الهی می‌دانیم و به او ایمان و محبّت داریم، پیام‌آور صلح، رحمت و دفاع از مظلومان بود. آنچه شما امروز بر زبان می‌رانید، تجلّی همان رسالتی است که مسیح)علیه‌السّلام(حمل کرد. شما امروز نشان دادید که کرسیِ واتیکان می‌تواند جایگاه فریاد عدالت باشد، نه محراب سکوت در برابر ستم و انتظار اکید مراکز علمی و حوزوی و دانشگاهی و همه موحدان و مظلومان عالم از جنابعالی استمرار و پیگیری این مواضع ودفاع از مظلومان عالم است.

ثانیاً: شما اثبات کردید که وجدان دینی زنده است.

در عصری که بسیاری تلاش می‌کنند دین را از صحنه‌ی حیات اخلاقی بشر به حاشیه برانند و آن را امری شخصی و بی‌اثر قلمداد کنند، موضع‌گیری شما در دفاع از جان انسان‌های بی‌گناه، گواهی زنده بر آن است که ضمیر دینی هنوز می‌تواند قوی‌ترین صدای اخلاقی در جهان باشد. تهدید ظالمان به وعده‌ی عذاب الهی از زبان شما، یادآور همان سنّت مشترک انبیاء است که هرگز در برابر ستمگران سکوت نکردند.

ثالثاً: ما دست شما را برای گفتگوی بین‌الادیانی در دفاع از بشریّت و ارزش های الهی می‌فشاریم.

قرآن کریم ما را به کلمه‌ی مشترک میان ادیان فرا می‌خواند: «قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَی کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ». امروز آن کلمه‌ی مشترک، دفاع از حرمت جان انسان و ایستادگی در برابر جنایت و ظلم است. ما از موضع حوزه‌های علمیّه اعلام می‌داریم که آماده‌ی همکاری عمیق‌تر با واتیکان برای تبدیل این همصدایی اخلاقی به جنبشی فراگیر در دفاع از مظلومان جهان هستیم و گفتگوهای پیشین حوزه قم و واتیکان یادآوری و آمادگی استمرار را اعلام می نمایم.

ما بر آنیم که پیامبران الهی از ابراهیم و موسی و عیسی تا محمّد (صلوات‌الله علیهم اجمعین) همگی از یک چشمه‌ی نور سیراب شده‌اند و رسالتشان دفاع از کرامت انسان و مبارزه با ظلم و هدایت بشریت بوده است. آنچه شما و ما امروز انجام می‌دهیم، ادای همین امانت مشترک است و در تاریخ ثبت خواهد شد.

از خداوند متعال که یهودیان و مسیحیان و مسلمانان همگی او را می‌خوانند مسئلت داریم که این شجاعت اخلاقی را در نهادهای دینی پایدار بدارد و آن را در نهادهای بین المللی و دولت های عالم برانگیزد و روزی را برساند که صدای عدالت بر هیاهوی بمب‌ها و اهریمن ها غالب آید.

با نهایت احترام و تقدیر

علیرضا اعرافی

مدیر حوزه‌های علمیه جمهوری اسلامی ایران