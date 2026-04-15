تشکر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از پاپ چهاردهم

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل نامه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به پاپ لئون چهاردهم را در ادامه بخوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب پاپ لئو چهاردهم رهبر محترم مسیحیان

با درود و احترام؛

مواضع خردمندانه و شجاعانه شما در تقبیح ستمگری و تجاوز رژیم آمریکا به ایران و تلاش‌های خیرخواهانه برای تحقق صلح را مورد تقدیر و تشکر قرار می‌دهیم و توهین رئیس جمهور آمریکا به شما را محکوم می‌کنیم.

عیسی مسیح (علیه‌السّلام) برای نجات بشر از ظلمات شرک و کفر و جهل و ظلم، رو به سوی مردم نهاد و برای رسانیدن پیام دعوت الهی و ترویج نور معرفت و عدل و عبودیّت پروردگار مبعوث شد.

بی‌شک رفتارهای ظالمانه رئیس جمهور جاهل آمریکا هیچ پیوند و اشتراکی با معارف آن پیامبر منادی رحمت و هدایت ندارد.

امروز نظام مستکبر آمریکا با رفتارهای ناهنجار و ظالمانه خود و منتسب دانستن رفتارهای خود به معارف عیسوی، ظلم بزرگی به آن پیامبر بزرگ الهی و آئین مسیحیت می‌کند و صد البته که جامعه مسیحیت، موافق و همراه جنایت‌های او نیست.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن حمایت از مواضع روشن و قاطع شما در حمایت از صلح جهانی امیدوار است که با بیداری جوامع بشری و تلاش‌های صادقانه‌ی پرچم‌داران دین و معنویت، ارزش‌های دینی، مبنا و محور عمل برای تحقق سعادت جامعه بشری، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی قرار گیرد و با فرو ریختن همه بنیان‌های استکباری و ظالمانه، شاهد رشد فضائل اخلاقی و پایان ظلم و ستم جباران باشیم.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم