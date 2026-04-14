۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۶

معاون فرماندار گناوه: حمایت از طرح های تولیدی در دستور کار قرار دارد

بوشهر-معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان گناوه گفت: کارگروه رفع موانع تولید این شهرستان عزم جدی در حمایت از طرح های تولیدی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده سراجی عصر سه شنبه در نشست کارگروه رفع موانع تولید اظهار کرد:مسئولان و کارگروه رفع موانع تولید شهرستان بنا به تاکید و دستور فرماندار ، عزم جدی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت و پشتیبانی از سرمایه گذاری در زمینه تولیدات داخلی دارند.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه خاطرنشان کرد: باتوجه به شعار امسال با محوریت «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» تلاش و پشتکار خودرا برای به سرانجام رساندن طرح‌های تولیدی در شهرستان در دستور کار قرار داده ایم.

وی گفت:اعضای کارگروه رفع موانع تولید شهرستان آماده هرگونه همکاری لازم برای تسهیل گری در برطرف کردن مسایل و مشکلات کارهای تولیدی است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره برداری برسند.‌

وی به موضوع درآمدزایی از پسماندها اشاره کرد و اظهار کرد: از طرح‌هایی که بتوان از پسماندها درآمد کسب شود حمایت خواهیم‌ کرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه با بیان اینکه این نشست با دستور کار رفع مشکلات و موانع شرکت تولیدی آب معدنی برگزار شده است،خاطرنشان کرد: با تصمیمات اتخاذ شده در این نشست، مشکلات شرکت برطرف و به زودی به بهره برداری می رسد.

