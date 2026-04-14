معاون فرماندار گناوه: حمایت از طرح های تولیدی در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده سراجی عصر سه شنبه در نشست کارگروه رفع موانع تولید اظهار کرد:مسئولان و کارگروه رفع موانع تولید شهرستان بنا به تاکید و دستور فرماندار ، عزم جدی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت و پشتیبانی از سرمایه گذاری در زمینه تولیدات داخلی دارند.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه خاطرنشان کرد: باتوجه به شعار امسال با محوریت «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» تلاش و پشتکار خودرا برای به سرانجام رساندن طرح‌های تولیدی در شهرستان در دستور کار قرار داده ایم.

وی گفت:اعضای کارگروه رفع موانع تولید شهرستان آماده هرگونه همکاری لازم برای تسهیل گری در برطرف کردن مسایل و مشکلات کارهای تولیدی است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره برداری برسند.‌

وی به موضوع درآمدزایی از پسماندها اشاره کرد و اظهار کرد: از طرح‌هایی که بتوان از پسماندها درآمد کسب شود حمایت خواهیم‌ کرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه با بیان اینکه این نشست با دستور کار رفع مشکلات و موانع شرکت تولیدی آب معدنی برگزار شده است،خاطرنشان کرد: با تصمیمات اتخاذ شده در این نشست، مشکلات شرکت برطرف و به زودی به بهره برداری می رسد.