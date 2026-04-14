معاون جدید سیاسی امنیتی فرمانداری سلسله معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به پیشنهاد فرماندار سلسله و طی صدور حکمی از سوی استاندار لرستان «میثم سیاهپوش» به‌عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان سلسله منصوب شد.

در بخشی از متن این حکم آمده است:

نظر به‌مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی و بنا به پیشنهاد فرماندار شهرستان سلسله، به‌موجب این حکم به‌عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان مذکور منصوب می‌شوید.

استاندار لرستان در این ابلاغ، بر رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و نیروهای کارآمد و فرهیخته در جهت تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تأکید کرده است.