  1. استانها
  2. لرستان
۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۷

معاون جدید سیاسی امنیتی فرمانداری سلسله معرفی شد

سلسله - «میثم سیاهپوش» به‌عنوان معاون جدید سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری سلسله معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به پیشنهاد فرماندار سلسله و طی صدور حکمی از سوی استاندار لرستان «میثم سیاهپوش» به‌عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان سلسله منصوب شد.

در بخشی از متن این حکم آمده است:

نظر به‌مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی و بنا به پیشنهاد فرماندار شهرستان سلسله، به‌موجب این حکم به‌عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان مذکور منصوب می‌شوید.

استاندار لرستان در این ابلاغ، بر رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و نیروهای کارآمد و فرهیخته در جهت تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تأکید کرده است.

کد مطلب 6801073

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها