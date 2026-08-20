مجتبی راعی در گفتگو با خبرنگار مهر از تحویل ۴۳۰ واحد مسکن ملی به متقاضیان در کاشان خبر داد و اظهار کرد: در هفته جاری نیز استقرار برخی متقاضیان در واحدهای تحویل‌شده انجام شده است.

وی ابراز کرد: در حال حاضر یک هزار و ۷۲۵ واحد مسکن ملی در کاشان و ۱۲۷ واحد در قمصر در حال ساخت است که مجموع واحدهای مسکن ملی در سطح شهرستان را به یک هزار و ۸۵۲ واحد می‌رساند.

فرماندار کاشان تصریح کرد: از مجموع واحدهای مسکن ملی در شهر کاشان، تاکنون برای یک هزار و ۳۱ متقاضی انتخاب واحد انجام شده و متقاضیان، واحد و موقعیت مورد نظر خود را انتخاب کرده‌اند. همچنین ۵۵۴ نفر از این متقاضیان برای تخصیص تسهیلات به بانک مسکن معرفی شده‌اند.

وی گفت: در پروژه ۱۹۶ واحدی کاشان، تاکنون برای ۷۳ نفر قرارداد تسهیلات مسکن در بانک منعقد شده و در پروژه ۷۲۰ واحدی نیز ۳۵۷ نفر موفق به عقد قرارداد تسهیلات شده‌اند.

راعی با اشاره به روند تحویل واحدها گفت: در مجموع تاکنون ۴۳۰ واحد به متقاضیان تحویل داده شده و در همین هفته نیز شاهد استقرار برخی از مالکان در واحدهای تکمیل‌شده بودیم؛ به‌گونه‌ای که تعدادی از متقاضیان پس از تکمیل کابینت و تجهیزات داخلی، در واحدهای خود مستقر شده‌اند.