تأمین امنیت غذایی حافظ اقتدار و امنیت ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در مراسم آغازین رژه تراکتوری مدافعان امنیت غذایی لرستان، اظهار داشت: باتوجهبه فرمایشات و توصیههای رهبر شهیدمان تأمین امنیت غذایی و سبد کالایی مردم از مهمترین امور و خودکفایی در محصولات استراتژیک موجب اقتدار ملی است و این رژه باشکوه تراکتوری مدافعان امنیت غذایی نیز نشاندهنده اتحاد و وحدت، روحیه جهادی جانفشانی تولیدکنندگان بخش کشاورزی در مسیر امنیت غذایی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به تأکیدات ریاستجمهوری اسلامی ایران در تأمین مایحتاج اساسی مردم، افزود: با تلاشهای شبانهروزی وزیر جهاد کشاورزی، تیم مدیریتی وزارت متبوع و تمامی سازمانهای جهاد کشاورزی سراسر کشور، از ماههای گذشته تمام مواد غذایی اساسی و استراتژیک مردم و هم استانیهای گرامی بهاندازه کافی تهیه، و در حال توزیع است که باوجود جنگ ۴۰ روزه رمضان و تا کنون هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی و استراتژیک گزارش نشده است که این مهم موجبات تقدیر و قدردانی رئیسجمهوری اسلامی ایران از حافظان و مدافعان امنیت غذایی که همان سنگرسازان بیسنگر هشت سال دفاع مقدس هستند را به دنبال داشته است.
صیادی ضمن تقدیر و تشکر از تمامی بهرهبرداران، تولیدکنندگان و کشاورزان گرامی در سال زراعی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ از حضور فعال این عزیزان در عرصه تولید بهویژه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، این عزیزان را سربازان گمنام خط مقدم تولید نامید.
وی حضور پر شور تراکتور داران و کشاورزان در رژه تراکتوری همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع)، را نشان و تجلی دوباره بیعت با مقام معظم رهبری مدظلهالعالی دانستند و افزود: در حال حاضر همکاری و تعامل قابلتقدیر و چشمگیر کارشناسان بخش کشاورزی استان و بهرهبرداران و تولیدکنندگان این بخش، نویدبخش روزهای بهتر و آیندهای پر امید برای بخش کشاورزی استان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بخش کشاورزی را اعم از؛ مدیران، کارشناسان و بهرهبرداران و تولیدکنندگان در همه زیر بخشها، پشتیبان نیروهای مسلح اعلام کرد که میدان با نیروهای مسلح، خیابان با مردم و مزرعه با ما.
صیادی از همکاری قابلتقدیر و ارزشمند سردار هاشمی فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان و مجموعه همکاران محترم ایشان در ایجاد و برقراری نظم و امنیت رژه تراکتوری تشکر و قدردانی کرد.
