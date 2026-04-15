۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۵

کشف محموله‌های میلیاردی قاچاق در مرز باشماق؛ ۶ متهم دستگیر شدند

سنندج- سرپرست گمرک باشماق از کشف چندین محموله کالای قاچاق شامل سوخت، دام زنده و محصولات کشاورزی به ارزش ده‌ها میلیارد ریال در این مرز خبر داد و گفت: در این رابطه ۶ نفر دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دلیری با اشاره به تشدید نظارت‌های گمرکی در مرز باشماق اظهار کرد: در پی اقدامات کنترلی مشترک گمرک و پلیس امنیت اقتصادی، محموله‌های قاچاق از ۶ دستگاه کامیون عراقی کشف و ضبط شد.

وی افزود: کالاهای کشف‌شده شامل ۹ هزار لیتر بنزین یارانه‌ای، ۲۹ هزار و ۸۲۰ قطعه انواع جوجه (مرغ، غاز، بوقلمون و مرغ تخم‌گذار)، ۳ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم قارچ دنبلان قهوه‌ای با داخل سفید به ارزش تقریبی ۷۰ میلیارد ریال و همچنین ۶ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم کنگر به ارزش حدود ۴ میلیارد ریال بوده است.

سرپرست گمرک باشماق ادامه داد: پس از تشکیل پرونده، با هماهنگی تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان، کالاهای مکشوفه تعیین تکلیف شد.

دلیری با اشاره به برخورد با عوامل این پرونده گفت: در این رابطه ۶ متهم دستگیر و با دستور قضایی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شدند.

کد مطلب 6801243

