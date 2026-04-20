سوخت قاچاق به مقصد خود نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور انصاری گفت: پرونده، هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۸۰۵ میلیون و ۹ هزار ریال که جاساز شده بود در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان میبد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد افزود: شعبه پس از بررسی مدارک و گرفتن دفاعیات متخلف، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط سوخت های قاچاق، متخلف به پرداخت یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال معادل ۲ برابر ارزش تخلف جزای نقدی محکوم کرد.

انصاری گفت: شعبه همچنین با توجه به بیشتر بودن ارزش خودرو از کالاهای کشف شده، ۸۰۵ میلیون و ۹ هزار ریال معادل ارزش کالا به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت دو میلیارد و ۴۱۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم، که حکم صادره اجرا و پرونده مختومه شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد افزود: ماموران نیروی انتظامی شهرستان میبد این محموله قاچاق را از یک دستگاه کامیون کشنده که سوخت قاچاق کشف، و پرونده را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند