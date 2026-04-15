تنوع سبد سوخت راهکاری برای کاهش وابستگی و افزایش تاب آوری انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، بخش قابل توجهی از انرژی مصرفی در ایران به ویژه در حمل و نقل و خانه ها بر دو حامل اصلی بنزین و گاز طبیعی متمرکز است این تمرکز مصرف باعث می شود در زمان افزایش ناگهانی تقاضا یا بروز اختلال در شبکه انرژی پایداری تامین به خطر بیفتد و فشار زیادی بر شبکه وارد شود .

زمانی که یک کشور تنها بر یک یا دو نوع سوخت تکیه کند هر اختلال کوچک در روند تولید یا توزیع می تواند به یک بحران بزرگ تبدیل شود نمونه های آن در اوج مصرف زمستان یا افزایش مصرف بنزین دیده شده است تنوع سبد سوخت در چنین مواقعی مانند یک ضربه گیر عمل می کند و از تبدیل مشکلات کوچک به بحران گسترده جلوگیری می کند .

در این شیوه هر سوخت نقش مشخصی دارد و با ایجاد تعادل در مصرف امکان مدیریت بهتر و تامین پایدار انرژی فراهم می شود همین موضوع باعث می شود تاب آوری شبکه انرژی افزایش پیدا کند و وابستگی به یک مسیر تامین کاهش یابد .

سی ان جی پایه اصلی توسعه سبد سوخت پاک و ارزان

سی ان جی یکی از مهمترین ظرفیت های انرژی در ایران است زیرا کشور ذخایر بزرگ گاز طبیعی دارد و استفاده از این سوخت می تواند هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد و هم نیاز به بنزین را کاهش دهد .

در سال های اخیر سهم سی ان جی در حمل و نقل افزایش یافته اما این سهم هنوز به اندازه ظرفیت واقعی کشور نیست با توسعه جایگاه های عرضه و بهبود زیرساخت ها می توان بخش بزرگی از ناوگان حمل و نقل عمومی و شخصی را به سمت مصرف این سوخت هدایت کرد .

مزیت دیگر سی ان جی پاک بودن آن است این سوخت در مقایسه با بنزین آلودگی کمتری تولید می کند و استفاده از آن در شهرها می تواند بخشی از مشکل آلودگی هوا را برطرف کند از نظر اقتصادی نیز رانندگان با مصرف این سوخت هزینه های کمتری پرداخت می کنند و این موضوع می تواند در مدیریت هزینه های خانوار تاثیرگذار باشد .

کارشناسان معتقدند با توسعه هدفمند سی ان جی می توان پایه اصلی سبد سوخت کشور را تقویت کرد و مصرف بنزین را تا حد چشمگیری کاهش داد این اقدام هم به اقتصاد انرژی کمک می کند و هم وابستگی به واردات یا تولید پرهزینه سوخت مایع را کم می کند .

ال پی جی ابزاری مطمئن برای مدیریت بحران های انرژی

ال پی جی به دلیل قابلیت ذخیره سازی و حمل آسان یکی از مناسب ترین سوخت ها برای شرایط اضطراری است این سوخت برخلاف گاز خط لوله نیازمند شبکه گسترده نیست و می توان آن را در مخازن نگهداری کرد و در مواقع لازم به مناطق مختلف منتقل نمود .

در زمان اوج مصرف گاز در زمستان یا زمانی که شبکه با افت فشار روبه رو می شود ال پی جی می تواند به سرعت وارد مدار مصرف شود و نیاز بخش هایی از جامعه مانند صنایع کوچک یا مناطق دور از شبکه را تامین کند همین ویژگی باعث شده این سوخت در بسیاری از کشورها نقش مکمل و اضطراری داشته باشد .

ایران نیز ظرفیت تولید ال پی جی قابل توجهی دارد و در صورت برنامه ریزی دقیق می توان بخشی از این ظرفیت را در مدیریت مصرف داخلی به کار گرفت به خصوص در دوره های پرفشار که شبکه گاز با محدودیت مواجه می شود استفاده از ال پی جی مانند یک پشتوانه مطمئن عمل می کند .

ترکیب مصرف سی ان جی در شرایط عادی و استفاده از ال پی جی در زمان بحران می تواند به شکل چشمگیری پایداری شبکه سوخت را افزایش دهد چنین ترکیبی باعث می شود شبکه انرژی کشور هم انعطاف پذیرتر شود و هم در برابر شوک های مصرف مقاوم بماند .

در نهایت تنوع سبد سوخت با محوریت سی ان جی و ال پی جی یک راهبرد ضروری برای آینده است این راهبرد نه تنها وابستگی کشور به یک نوع انرژی را کاهش می دهد بلکه می تواند به ایجاد ثبات در مصرف خانگی و حمل و نقل کمک کند و امنیت انرژی را برای نسل های آینده تضمین نماید.