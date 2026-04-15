ارائه ۱.۶ میلیون خدمت بهداشتی در ایام جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید هاشمی نظری، تخریب زیرساخت‌های بهداشتی درمانی و مراکز علمی- پژوهشی، عدم مصونیت کادر بهداشت و درمان و محدودیت‌های ایجاد شده ناشی از جنگ تحمیلی در دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی را تهدیدی جدی برای مقابله با همه‌گیری‌ها و چالش‌های سلامت عنوان کرد؛ موضوعی که متاسفانه از سوی نهادهای بین المللی فعال در حوزه سلامت کمتر به آن توجه می‌شود.

وی، استانداردهای دوگانه سازمان های بین المللی در مواجهه با حق سلامت انسان ها را چالشی ‌اساسی برای ارزش های اخلاقی و تحقق اهداف عالی سلامت عنوان کرد و خواستار بازتاب جهانی جنایات جنگی آمریکا ورژیم صهیونیستی در کشتار زنان و کودکان شد.

هاشمی نظری در ادامه با اشاره به اینکه در طول مدت جنگ رمضان تا پایان هفته سوم فروردین ۱۴۰۵ با رشادت و فداکاری تلاشگران عرصه بهداشت بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار خدمت بهداشتی به مردم ارائه شده است، خاطرنشان کرد: به رغم محدودیت‌های ایجاد شده به دلیل شرایط جنگی و آسیب برخی واحدهای بهداشتی خدمات مورد انتظار به طور مستمر حتی در تعطیلات رسمی ارایه گردید.

وی، ارائه خدمات بهداشتی درمانی به گروه‌های آسیب پذیر را از اولویت‌های مهم حوزه بهداشت اعلام کرد و گفت: در طول این ایام بیش از ۲۰ هزار و ۵۰۰ خدمت به مادران باردار ارائه شده است. همچنین با هماهنگی‌های انجام شده بالغ بر ۳۱ هزار و ۵۰۰ نوزاد و کودک زیر ۵ سال مراقبت شدند و با استقرار تیم های آموزش‌ دیده و همکاری‌ واحدهای آزمایشگاه بیش از ۴ هزار و ۱۷۰ نوزاد از نظر بیماری های مهم هیپوتیروئیدی، فنیل کتونوری، فاویسم و ۵۳ بیماری متابولیک ارثی مورد غربالگری قرار گرفتند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از پیگیری گروه های هدف به ویژه مادران باردار و نوزادان به صورت حضوری و تلفنی خبر داد و افزود: با همکاری سایر دانشگاه ها و دانشکده‌های علوم پزشکی گروه‌های آسیب‌پذیر که در سایر مناطق به عنوان میهمان حضور داشتند شناسایی شدند و از تحت پوشش قرار گرفتن آنها برای بهره‌مندی از خدمات بهداشتی درمانی اطمینان حاصل شد.

هاشمی نظری همچنین از استمرار کلاس های آموزشی مادران باردار به صورت برخط خبر داد و خاطرنشان کرد: کارشناسان مامایی در بستر سامانه ۴۰۳۰ نیز پاسخگوی سوالات هستند.

پیگیری خدمات حمایتی و مراقبتی به سالمندان تنها با همکاری شهرداری و بهزیستی، ارائه بیش از ۵۴۶ هزار خدمت به سالمندان و میانسالان، ارائه خدمات ازدواج به ۹۴۲ زوج متقاضی، انجام نزدیک به ۹ هزار مشاوره فرزندآوری و ثبت بیش از ۵۲۶ هزار خدمت بهداشتی به نوجوانان و جوانان به صورت حضوری و مجازی از دیگر خدمات حورزه بهداشت بود که معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به آن اشاره کرد.

هاشمی نظری در ادامه به مراقبت و رصد مداوم بیماری‌های واگیر اشاره کرد و افزود: در این مدت ضمن مراقبت و پیگیری فرآیندهای درمانی بیماران، اقدامات لازم برای بررسی و تشخیص قطعی بیماری‌های واگیر در قالب نظام مراقبت سندرمیک بیماری‌ها انجام شد و خوشبختانه موردی از طغیان بیماریهای واگیر در محدوده تحت پوشش دانشگاه گزارش نشد.

وی با اشاره به حفظ و تقویت خدمات روتین واکسیناسیون اظهار کرد: در مراکز منتخب خدمات جامع سلامت ۶۴ هزار و ۵۷۰ دوز واکسن برای گروه‌های مختلف از جمله نوزادان و کودکان، مادران باردار، بزرگسالان و سایر گروه‌های هدف تزریق شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یادآور شد: در واحدهای پیشگیری و مراقبت از هاری نیز علاوه بر اقدامات مراقبتی برای هزار و ۶۸۴ مراجعه کننده ۴ هزار و ۷۶۵ مورد نوبت‌های مختلف واکسن‌ پیشگیری از هاری نیز تزریق شده است.

هاشمی نظری در ادامه با تشریح فعالیت بازرسان بهداشت محیط که در قالب برنامه ماه مبارک رمضان و سلامت نوروز انجام شد، گفت: بازرسان بهداشت محیط با انجام بیش از ۱۷ هزارو ۷۰۰ بازدید از مراکز تهیه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و مراکز حساس ضوابط بهداشتی را کنترل کردند. علاوه براین پایش سلامت آب نیز به طور مستمر انجام شد به طوری که ۹ هزار و ۳۹۴ مورد کلرسنجی و۴۷۰مورد بررسی میکروبی آب از جمله این فعالیت‌ها بوده است.

وی با تاکید بر تداوم ارائه خدمت در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد، اظهار کرد: کارشناسان سلامت روان مراکز و شبکه‌های تابعه نیز از همان ابتدای جنگ تحمیلی در مراکز منتخب خدمات جامع سلامت و بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه حضور داشتند و با ثبت نزدیک به ۵۲هزار خدمت، غربالگری اولیه، مشاوره‌های فردی و گروهی و مداخلات روانشناختی را پیگیری کردند.

به گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، همکاری با سامانه های ۴۰۳۰ و ۱۹۰ و مشاوره تلفنی به ۱۴۵۸نفر از جمله فعالیت‎های این حوزه بوده است.

غربالگری اولیه تغذیه برای ۷۶ هزار نفر در گروه‌های مختلف سنی، انجام ۵ هزار و ۱۴۶ مشاوره و مراقبت تغذیه‌ای، سنجش خطر وقوع سکته‌های قلبی و مغزی برای بیش از ۲۳ هزار نفر از شهروندان، ارایه ۲۸ هزار و ۶۳۶ هزار خدمت برای بیماران شناخته شده دیابت و فشارخون بالا، ارایه نزدیک به ۵ هزار و ۵۰۰ مورد خدمات مختلف و اورژانس دندانپزشکی همچنین انجام هزار و ۴۸۳ بازدید بهداشتی از کارگاه های صنفی و شهرک‌های صنعتی از دیگر موارد مورد اشاره هاشمی نظری بود.

وی همچنین به استمرار آموزش‌های حضوری و مجازی با موضوع خودمراقبتی در بحران‌های نظامی به آحاد مختلف جامعه به صورت اشاره کرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خاتمه ضمن تشکر مجدد از اقدامات موثر در عرصه‌های مختلف بهداشت، تاکید کرد: بی‌تردید تلاش خالصانه مدافعان سلامت در حافظه مردم قدرشناس کشور و تاریخ پرافتخار نظام سلامت ثبت و ماندگار خواهد شد.