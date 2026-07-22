بیش از ۲۲۴ هزار آزمون کلرسنجی در سه ماه نخست سال انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل رحیمی از موفقیت‌آمیز بودن برنامه‌های پایش کیفی آب در سه ماهه اول سال جاری خبر داد و اظهار کرد: تأمین آب سالم و بهداشتی، خط قرمز شرکت آب و فاضلاب است و در همین راستا، مجموعه همکاران در مرکز پایش و نظارت بر کیفیت، با تلاش شبانه‌روزی، بیش از ۲۲۴ هزار و ۲۲ مورد آزمون کلرسنجی را در شبکه توزیع و مخازن ذخیره آب در ۱۴ شهرستان، ۳۵ شهر و ۸۳۰ روستای استان به انجام رسانده‌اند.

رحیمی با تأکید بر اینکه حجم این عملیات فراتر از تکالیف استاندارد ابلاغی بوده است، افزود: هدف ما نه تنها انطباق با استانداردها، بلکه ارتقای شاخص‌های ایمنی آب برای ارتقای سلامت عمومی مردم گلستان است.

وی در تشریح جزئیات اقدامات مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان در بازه زمانی مذکور، به تنوع آزمایش‌های انجام شده اشاره کرد و گفت: علاوه بر کلرسنجی، چهار هزار و ۳۸۲ آزمون میکروبی، بیش از ۲۸۴ هزار آزمون کدورت، ۳۴۰۱ آزمون HPC و همچنین آزمایش‌های تخصصی شامل ۶۰ مورد بررسی فلزات سنگین و ۵۶ مورد آزمون بیولوژی، تصویر دقیقی از سلامت آبِ تحویلی به مشترکان ترسیم کرده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به الزامات فنی و مواد گندزدای مصرفی اشاره کرد و گفت: در راستای حفظ سلامت و ضدعفونی دقیق آب، بیش از ۶۰ تن پرکلرین، ۴ تن گاز کلر و ۶۴ تن آب ژاول با نظارت دقیق کارشناسان مصرف شده است تا کوچک‌ترین دغدغه‌ای برای مردم استان باقی نماند.

رحیمی با یادآوری اینکه نظارت بر کیفیت آب در صدر اولویت‌های راهبردی این شرکت قرار دارد، خاطرنشان کرد: کنترل کیفی آب شرب به صورت مداوم و بر اساس دقیق‌ترین استانداردهای روز دنیا در حال اجرا است و رویکرد اصلی ما، تضمین صددرصدی کیفیت آب شرب مصرفی در تمام نقاط استان است.