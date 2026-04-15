علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند رسیدگی به خسارت‌های ناشی از حملات اخیر، اظهار کرد: از همان لحظه اول شروع جنگ ۱۲ روزه، شهرداری تهران در صحنه حاضر بود و با تفاهمی که با رئیس‌جمهور و هیئت دولت انجام شد، بسیاری از امور را به عهده گرفت.

وی افزود: در حملات اخیر با توجه به حجم بیشتر حملات در تهران، این روند به شکل کامل‌تری اجرا شد. شورا نیز لوایح مورد نیاز را تصویب کرد تا اقدامات شهرداری جنبه قانونی پیدا کند.

نادعلی با تشریح فرآیند اسکان موقت تصریح کرد: پس از آواربرداری و زنده‌یابی توسط آتش‌نشانی و سازمان پسماند، اگر ساختمانی امکان زیست و اسکان برای خانواده فراهم نمی‌کرد، آن خانواده به هتل‌ها منتقل می‌شدند. این بار حدود ۳۹ تا ۴۰ هتل درگیر این موضوع شدند و شهرداری عزیزان را در آنها اسکان داد.

سخنگوی شورای شهر تهران در مورد حمایت‌های بلندمدت‌تر گفت: خانواده‌ای که خانه‌اش کاملاً در اصابت دشمن قرار گرفته و نمی‌تواند بیش از حد مشخصی در هتل بماند، مبلغ ۲ میلیارد تومان به عنوان ودیعه و تقریباً ۴۰ میلیون تومان اجاره ماهیانه (متوسط مناطق که بسته به منطقه متفاوت است) دریافت می‌کند.

نادعلی هدف از این پرداخت را فراهم کردن امکان اجاره مسکن پایدار برای خانواده‌ها عنوان کرد و گفت: با این کار، فرد می‌تواند با خیال راحت و با ثبات، فرآیند ساخت مسکن دائمی خود را از طریق ضوابطی که شورا تصویب کرده است، ادامه دهد.

وی در پایان تأکید کرد: اعضای شورا برای نظارت بر این روند، مرتباً از مناطق بازدید می‌کنند و گاهی موارد خاص دیده می‌شود که نیاز به مدیریت متناسب با همان موقعیت دارد که شهرداران مناطق و معاونین شهردار در حال رسیدگی هستند.