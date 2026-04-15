۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۴

آستارا لرزید

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۹ در مقیاس ریشتر صبح چهارشنبه حوالی آستارا در استان گیلان را لرزاند.

بر اساس داده‌های مرکز لرزه‌نگاری کشوری، این زمین‌لرزه در ساعت ۰۶:۲۲:۱۱ به وقت محلی در دریای خزر رخ داده است.

کانون این زلزله در عمق ۸ کیلومتری زمین و در مختصات ۴۹.۴۷ درجه طول شرقی و ۳۸.۸۱ درجه عرض شمالی ثبت شده است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون زلزله آستارا (گیلان) در فاصله ۶۸ کیلومتری، لوندویل (گیلان) در فاصله ۷۶ کیلومتری و حویق (گیلان) در فاصله ۸۹ کیلومتری بود.

نزدیک‌ترین مراکز استان نیز اردبیل در فاصله ۱۲۰ کیلومتری و رشت در فاصله ۱۷۱ کیلومتری اعلام شده است.

کد مطلب 6801353

