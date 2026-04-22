آستارا لرزید

به گزارش خبرنگار مهر، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۴ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ظهر امروز حوالی آستارا در استان گیلان را لرزاند.
بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشور، این زمینلرزه ساعت ۱۳ و ۳۷ دقیقه و ۸ ثانیه روز دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در دریای خزر - حوالی آستارا (استان گیلان) به وقوع پیوست.
طول جغرافیایی این زمینلرزه ۴۹.۶۱ درجه و عرض جغرافیایی آن ۳۸.۶۱ درجه بوده و عمق آن ۲۴ کیلومتر اعلام شده است.
نزدیکترین شهرها به کانون این زمینلرزه، آستارا در فاصله ۶۸ کیلومتری، لوندویل در فاصله ۷۳ کیلومتری و حویق در فاصله ۸۱ کیلومتری گزارش شده است.
