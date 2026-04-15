به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی صبح چهارشنبه از استمرار شناسایی و توقیف اموال مرتبطین با رژیم صهیونیستی و مزدوران دشمن در راستای اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در همدان خبر داد.

وی با بیان اینکه دستورات جدید برای شناسایی و توقیف اموال تعدادی دیگر از افراد مرتبط با جریان‌های معاند صادر شده است، افزود: در ادامه روند برخورد قاطع با مخلان امنیت و افرادی که در راستای منافع دشمنان، به‌ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکا، اقدام کرده‌اند، دستورات لازم برای شناسایی و توقیف اموال ۱۳ نفر دیگر صادر شده است که با احتساب موارد قبلی، تعداد افراد مشمول این اقدام به ۳۶ نفر می‌رسد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به اینکه این اقدامات در چارچوب قوانین و با هدف حفظ امنیت عمومی و صیانت از منافع ملی انجام می‌شود، افزود: برای افراد مذکور پرونده‌های کیفری تشکیل شده و رسیدگی به آن‌ها در شعب ویژه در حال انجام است.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی با دقت، سرعت و بدون اغماض، موضوعات مرتبط با اخلال در امنیت کشور را پیگیری می‌کند و با هرگونه اقدام مغایر با امنیت و آرامش جامعه، برخورد قانونی قاطع به عمل خواهد آمد.