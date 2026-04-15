۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

اموال ۱۳ نفر در همدان توقیف می‌شود

همدان- دادستان همدان گفت: دستورات لازم برای شناسایی و توقیف اموال ۱۳ نفر در این استان صادر شده است که با احتساب موارد قبلی، تعداد افراد مشمول این اقدام به ۳۶ نفر می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی صبح چهارشنبه از استمرار شناسایی و توقیف اموال مرتبطین با رژیم صهیونیستی و مزدوران دشمن در راستای اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در همدان خبر داد.

وی با بیان اینکه دستورات جدید برای شناسایی و توقیف اموال تعدادی دیگر از افراد مرتبط با جریان‌های معاند صادر شده است، افزود: در ادامه روند برخورد قاطع با مخلان امنیت و افرادی که در راستای منافع دشمنان، به‌ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکا، اقدام کرده‌اند، دستورات لازم برای شناسایی و توقیف اموال ۱۳ نفر دیگر صادر شده است که با احتساب موارد قبلی، تعداد افراد مشمول این اقدام به ۳۶ نفر می‌رسد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به اینکه این اقدامات در چارچوب قوانین و با هدف حفظ امنیت عمومی و صیانت از منافع ملی انجام می‌شود، افزود: برای افراد مذکور پرونده‌های کیفری تشکیل شده و رسیدگی به آن‌ها در شعب ویژه در حال انجام است.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی با دقت، سرعت و بدون اغماض، موضوعات مرتبط با اخلال در امنیت کشور را پیگیری می‌کند و با هرگونه اقدام مغایر با امنیت و آرامش جامعه، برخورد قانونی قاطع به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 6801469

