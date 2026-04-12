۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

توقیف ۳۴ مورد از اموال مدیر شبکه اینترنشنال در ایران

توقیف ۳۴ مورد از اموال مدیر شبکه اینترنشنال در ایران

در پی رصد دقیق اطلاعاتی و تکمیل مستندات توسط ضابطین با دستور مقام قضایی اموال محمود عنایت مدیر شبکه صهیونیستی اینترنشنال در ایران توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادستانی در راستای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، مقابله با اقدامات خصمانه عوامل رسانه‌های معاند که با دشمن صهیونی- آمریکایی همکاری می‌کنند و در جهت تقویت دشمن گام بر می‌دارند، دستور قضایی جهت شناسایی و توقیف اموال و مسدودی حساب اموال و املاک عنایت مدیر شبکه تروریستی اینترنشنال صادر شد.

بر اساس اقدامات حقوقی صورت گرفته از مدیر اینترنشنال شبکه رژیم صهیونیستی، اموال زیادی در ایران شناسایی شده و با دستور مقام قضایی توقیف شده‌اند.

این فرد اقدام به فعالیت شبکه‌ای و مستمر علیه امنیت ملی و منافع ملت ایران در این شبکه ضد ایرانی داشته است و کار شناسایی باقی اموال این فرد ادامه دارد.

در ۳۴ مورد اموال و دارایی‌های توقیف شده از این فرد قطعات زمین ارزشمند با کاربری‌های مختلف، چند مزرعه، خانه و آپارتمان، چند قطعه باغ، یک کارخانه و موارد دیگری از اموال توقیف شده است.

بر اساس گزارش دادستانی بررسی‌ها نشان می‌دهد وی اموال دیگری هم در ایران دارد که کار کارشناسی برای شناسایی باقی اموال این عنصر وابسته به دستگاه‌های جاسوسی دشمن ادامه دارد و مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.

    • IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      مرگ بر وطن فروش خائن
    • IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      خیلی هم عالی 👏🏼👏🏼👏🏼
    • IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      اینترنشنال عامل نفاق و اختلاف اندازی در کشوره و همچنین تهییج جوانان ناراضی از مشکلات اقتصادی برای انجام اهداف ضد امنیتی موساد در ایران، قطعا عوامل آنها نباید رها شوند و نسبت به خیانتشان پاسخگو باشند، تمام اموال خود و خانواده هایشان باید مصادره شود
    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      لعنت بر خودش و هفت نسلش
    • IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      عالی
    • جاناتان IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      چقد فقیر بوده ، اینا دلشون برا مردم میسوخت؟
    • ناشناس IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      اینترنشنال با پیشنهاد امارات و تولید عربستان و بهره برداری اسرائیل درواقع الان اسرائیل نشنال هست
    • IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      توقیف ۰داراییها واموال بقیه مجریان اینترنشنال ومحاکمه غیابی آنهابه اشدمجازات کمترین برخورد باآنهاست.
    • IR ۱۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      فقط تا الان چرا اقدام نشده بود؟!!
    • IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      اینهمه سال که این فردشرارت می کرد چرا اموالش مصادرنکردید ثانیا مصادره تنها کافی نیست تموالش به مزایده بزارید بفروشید
    • IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      این شبکه معاند در حقیقت اتاق جنگ دشمن صهیونیستی کودک کش تمام قد در خدمت اسرائیل و تروریست های امریکایی علیه اکثریت مردم ایران با تحریک عوامل ستون پنجم دشمن و خائن نفوذی منافق تمام قدرت خبر خود را روی تحولات ایران اسلامی زوم در سر تیتر خود با ترویج دروغ و خشونت و هدایت جنگ نرم روانی ترکیبی ازسال های پانزده سال قبل دردو جنگ تحمیلی پارسال تاکنون هم فعالیت ددمنشی دارند و این شبکه معاند الت دست دشمن خارج نشین هستند و این رسانه در کشتن مردم ایران شریک جرم هستندودستگیر ومحاکمه بین المللی شوند..
    • احد یاحقی IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      عجب بی شرفی بوده این فرد این هم ثروت در داخل ایران داده دست مهاجرین افغانستانی و خودش رفته آمریکا ای لعنت بر شرف نداشته ات
    • IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      توقیف اموال فایده نداره، باید این شبکه ها کلا باید منحل بشوند وگرنه به کارشون ادامه میدن. اینا از اسرائیل تامین میشن با پول‌های دزدی که تمومی ندارن

