۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۳۲

اموال دو نفر از وطن‌فروشان در نهاوند توقیف شد

همدان-دادستان عمومی و انقلاب نهاوند از توقیف همه اموال دو نفر از وطن‌فروشان و مرتبطین با رژیم منحوس صهیونیستی در نهاوند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عرفان رضایی دادستان عمومی و انقلاب نهاوند در این خصوص اظهار کرد: برای دو نفر از وطن فروشان و مرتبطین رژیم منحوس صهیونیستی در شهرستان نهاوند پرونده قضایی تشکیل و دستورات قضایی در خصوص توقیف همه اموال منقول و غیر منقول آنها صادر شد.

دادستان نهاوند ادامه داد: مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی هرگونه اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا دارای مجازات اعدام و مصادره کل اموال است.

وی بیان کرد: به امت حزب الله و همه شهروندان شریف شهرستان نهاوند عرض می‌کنیم، فرزندان شما در دستگاه قضایی بدون هیچ گونه مماشاتی با هرگونه اقدام علیه امنیت ملی اقدام قاطع می‌کند.

کد مطلب 6797591

