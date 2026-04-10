به گزارش خبرگزاری مهر، عرفان رضایی دادستان عمومی و انقلاب نهاوند در این خصوص اظهار کرد: برای دو نفر از وطن فروشان و مرتبطین رژیم منحوس صهیونیستی در شهرستان نهاوند پرونده قضایی تشکیل و دستورات قضایی در خصوص توقیف همه اموال منقول و غیر منقول آنها صادر شد.

دادستان نهاوند ادامه داد: مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی هرگونه اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا دارای مجازات اعدام و مصادره کل اموال است.

وی بیان کرد: به امت حزب الله و همه شهروندان شریف شهرستان نهاوند عرض می‌کنیم، فرزندان شما در دستگاه قضایی بدون هیچ گونه مماشاتی با هرگونه اقدام علیه امنیت ملی اقدام قاطع می‌کند.