عبور ۹ کشتی تجاری از تنگه هرمز طی ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانان، دادههای شرکت رهگیری دریایی «کپلر» نشان میدهد طی ۲۴ ساعت گذشته دستکم ۹ کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردهاند. این گزارش در شرایطی منتشر شده که وضعیت تردد در این آبراه راهبردی همچنان زیر ذرهبین نهادهای بینالمللی قرار دارد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، در میان شناورهای عبوری دو نفتکش قرار دارند که نام آنها در فهرست تحریمهای آمریکا درج شده است؛ موضوعی که نشان میدهد جریان حملونقل دریایی در این مسیر بهطور کامل متوقف نشده است.
نفتکش «ریچ استاری» با پرچم مالاوی که گفته میشود در مالکیت یک شرکت چینی است، حدود ۳۱ هزار و ۵۰۰ تن متانول حمل میکرد. طبق دادههای کپلر، مقصد این محموله بندر «سُحار» در عمان ثبت شده است.
همچنین نفتکش «الپیس» با پرچم کومور که در فهرست تحریمهای سال ۲۰۲۵ قرار دارد، حدود ۳۱ هزار تن متانول را از بندر بوشهر بارگیری کرده و از تنگه عبور کرده است.
در مقابل، منابع آمریکایی اعلام کردهاند در همین بازه زمانی شش کشتی تجاری دیگر پس از دریافت هشدار، مسیر خود را تغییر داده یا متوقف شدهاند. با این حال، عبور موفق ۹ شناور از این گذرگاه نشان میدهد تردد دریایی در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد، هرچند شرایط عملیاتی آن تحت تأثیر محدودیتها و ملاحظات امنیتی قرار دارد.
