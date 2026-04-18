به گزارش خبرنگار مهر به نقل از Kpler، رفت‌وآمد دریایی در تنگه هرمز همچنان به کریدورهایی محدود است که عبور از آن‌ها نیازمند تأیید است. این وضعیت تا عصر جمعه ادامه داشت؛ ساعاتی پس از آنکه ایران و آمریکا از بازگشایی کامل تنگه خبر داده بودند.

براساس گزارش گاردین، رسانه‌های رسمی ایران اعلام کرده‌اند شرایط تهران برای باز کردن مسیر تردد ـ که از آغاز درگیری‌ها عملاً با محدودیت همراه بود ـ شامل عبور تمامی کشتی‌های تجاری فقط از مسیر تعیین‌شده از سوی ایران و هماهنگی آن با نیروی دریایی سپاه پاسداران است.

کپلر همچنین اعلام کرد با وجود واکنش «خوش‌بینانه اما محتاطانه» بازارها به خبر بازگشایی، وضعیت عرضه همچنان «فشرده» ارزیابی می‌شود و بازگشت کامل تجارت و اعتماد بازار احتمالاً ماه‌ها زمان خواهد برد