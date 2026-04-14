به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری آمریکایی سی‌ان‌ان با اشاره به لیست های ناوبری بین المللی اذعان کرد که چندین کشتی مرتبط با ایران از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا بر تنگه هرمز از این تنگه عبور کرده‌اند.

این گزارش به نقل از شرکت نظارت بر کشتیرانی کپلر می‌افزاید که ۹ کشتی مرتبط با ایران از دیروز و پس از آغاز محاصره دریایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده‌اند که دو فروند از آنها نفتکش‌هایی هستند که به علت ارتباط با ایران در معرض تحریم قرار داشتند.

وال استریت ژورنال نیز به نقل از مسئولان آمریکایی اعلام کرد که هیچ طرحی برای شلیک به سمت نفت‌کش‌هایی که بنادر ایران را ترک می‌کنند، وجود ندارد.