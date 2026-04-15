به گزارش خبرگزاری مهر، سایت شبکه الجزیره در گزارشی نوشت، اطلاعات جدید کشتیرانی نشان می‌دهد که کشتی‌ها علیرغم اعلام آمریکا مبنی بر محاصره بنادر ایران، همچنان از تنگه هرمز عبور می‌کنند. این موضوع چشم‌انداز پیچیده دریایی در یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان را برجسته می‌کند.

در این گزارش آمده است، بر اساس اطلاعات منتشر شده از بعد از ظهر ۱۳ آوریل یعنی همان روزی که آمریکا اعلام کرد تحریم ها علیه کشتی‌های عازم بنادر ایران یا کشتی هایی که از این بنادر به حرکت درمی آیند اجرایی شد حداقل ۱۴ کشتی باری از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، این تحرکات شامل ۲ کشتی که از بنادر ایران حرکت کردند به همراه پنج کشتی با پرچم ایران در تنگه هرمز بوده است. یکی دیگر از برجسته‌ترین موارد، کشتی باری ژاپنی با نام هوسی مارو ۱۲۶ بود که از بندر عباس حرکت و چند ساعت پس از شروع محاصره آمریکا از تنگه هرمز عبور کرد.

همچنین کشتی کریستینا که از بندر امام خمینی حرکت کرده بود، ساعاتی پس از آغاز این محاصره از تنگه هرمز عبور کرد. این کشتی توسط یک شرکت مستقر در یونان مدیریت می شود. اطلاعات منتشر شده به عبور تعداد دیگری از کشتی ها اشاره دارد. این کشتی‌ها که پرچم ایران را حمل می‌کردند، شامل کشتی‌های کانتینری از چین، هند، لیبی و همچنین یک کشتی عازم شارجه بودند. همین مسئله نشان دهنده تداوم جریان تجارت از طریق تنگه هرمز است.

اقدام آمریکا منجر به توقف فوری حرکت دریایی در تنگه هرمز نشده است. برخی از کشتی‌ها رفتار عملیاتی خود را مانند پنهان کردن داده‌های ردیابی، تغییر مسیرها یا تأخیر در اعلام مقصد تغییر داده اند.